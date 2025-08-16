Felina, în vârstă de aproximativ un an, fusese adusă legal din Polonia și era plimbată în lesă de către stăpânul său. Într-un moment de neatenție, animalul a reușit să scape și să dispară printre gospodării, potrivit relatărilor făcute de Monitorul de Suceava. Proprietarul susține că râsul are microcip, dar nu și un dispozitiv GPS, ceea ce complică misiunea echipelor de căutare.

Zona, împânzită de jandarmi și autorități

Pentru a preveni orice incident, mai multe echipaje de jandarmi și instituții abilitate patrulează zona, încercând să localizeze și să captureze animalul. Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava a transmis și un apel către populație: „Recomandăm locuitorilor din Fălticeni să manifeste prudență, să evite apropierea de animal în cazul în care îl observă și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 pentru a semnala prezența acestuia”.

De ce miaună pisica atunci când îi vorbești? Ce vrea să-ți transmită, de fapt?

Râsul, un animal imprevizibil

Deși, în mod obișnuit, râsul nu este cunoscut ca fiind agresiv față de oameni, autoritățile avertizează că un exemplar scăpat de sub control poate reacționa neașteptat. În consecință, măsurile de precauție au fost transmise rapid comunității.

Instrucțiunile jandarmilor pentru cetățeni

Evitați apropierea de animal, în cazul în care îl observați

Nu încercați să îl hrăniți sau să îl capturați

Supravegheați copiii și animalele de companie

Sesizați imediat prezența râsului la numărul unic de urgență 112

Poliția Animalelor intră pe fir

În paralel, Poliția Animalelor a fost anunțată pentru a verifica documentele de proveniență ale felinei și modul în care aceasta era deținută. În tot acest timp, operațiunea de prindere a animalului continuă.

8 august – Ziua internațională a pisicii. Cum au ajuns cele mai alintate membre ale familiei să aibă o sărbătoare a lor