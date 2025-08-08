În fiecare an, Ziua internațională a pisicii este o oportunitate de a evidenția subiecte importante legate de feline și de a crește gradul de conștientizare cu privire la pisici ca specie, se amintește pe site-ul organizației International Cat Care (iCatCare), https://icatcare.org/. Această organizație împărtășește resursele și informațiile sale pentru proprietarii de pisici și pasionații de feline din întreaga lume, pentru a-i sprijini în îngrijirea acestora.

Începând din 2020, organizația International Cat Care (iCatCare) a propus stabilirea unei teme pentru această zi.



Astfel, în 2025 Ziua internațională a pisicii este marcată sub sloganul #CatFriendlyEveryDay, prilej cu care explorăm ce înseamnă a fi ''prietenos cu pisicile'' - respectând natura unică a fiecărei pisici și îndeplinind nevoile sale sociale și de mediu, acasă, la clinica veterinară, pe stradă sau într-un adăpost. Pe 8 august 2025, iCatCare va distribui informații și sfaturi pe rețelele sale de socializare, precum înțelegerea semnelor pentru interacțiuni mai bune cu pisicile, importanța jocului prietenos cu pisicile pentru sănătatea și bunăstarea lor, sfaturi pentru un mediu prietenos pentru pisici acasă sau în clinica veterinară.

Viziunea organizației International Cat Care este o lume prietenoasă cu pisicile, în care fiecare pisică, cu sau fără stăpân, să fie tratată cu respect, compasiune și înțelegere. Misiunea International Cat Care este aceea de a permite cât mai multor oameni să acționeze în vederea îmbunătățirii bunăstării pisicilor, menționează https://icatcare.org/. International Cat Care este o organizație caritabilă pentru bunăstarea animalelor, preocupată de îmbunătățirea vieții tuturor pisicilor, de pretutindeni. Aceasta a luat ființă din inițiativa unui grup de iubitori de pisici foarte pasionați, condus de Joan Judd, care a decis să facă ceva cu privire la lipsa de informații, resimțită dramatic, despre sănătatea și bunăstarea pisicilor, potrivit https://icatcare.org/international-cat-day/.

Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor este o organizație globală non-profit pentru protecția animalelor, iar viziunea acesteia este o lume în care animalele sunt respectate și protejate. Înființată în 1969, IFAW are în prezent birouri în 15 țări și derulează proiecte în peste 40 de țări, potrivit https://www.ifaw.org. Din 1969, IFAW a oferit asistență practică și protecție animalelor aflate în nevoie, scrie Agerpres.



La mijlocul anilor 1950, iubitori de pisici și crescătoarea de pisici Joan Judd au decis că trebuie acționat în scopul îmbunătățirii îngrijirii pisicilor. Joan Judd considera că trebuie puse bazele unei organizații care să se ocupe de îngrijirea felinelor și care, totodată, să constituie o platformă pentru schimbul de date și studii medicale veterinare. Astfel, în 1958, Joan Judd a fondat un birou de consiliere în problemele felinelor (Feline Advisory Bureau - FAB), iar mai târziu, în 2013, acesta a fost redenumit International Cat Care.



Personalul specializat al acestei organizații caritabile se ocupă de dezvoltarea și diseminarea cunoștințelor despre pisici către veterinari, crescători, proprietari și orice altă persoană interesată. Milioane de proprietari de pisici accesează informații online de pe portalul icatcare.org, iar veterinari și asistenți din întreaga lume folosesc instruirea și resursele organizației pentru a îmbunătăți metodele de îngrijire a pisicilor.

Societatea Internațională de Medicină Felină (ISFM) este divizia veterinară a International Cat Care (iCatCare) și colaborează cu medici veterinari din întreaga lume pentru a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea pisicilor. Societatea Internațională de Medicină Felină coordonează congrese veterinare de peste 20 de ani.

În întreaga lume există aproximativ 60 de rase de pisici cunoscute (''Siameză'', ''Abysiniană'', ''Albastru de Rusia'', ''Bengaleză'', ''British Shorthair'', ''British Longhair'', ''Maine Coon'', ''Norvegiană de Pădure'', ''Persană'', ''Ragdoll'', ''Singapura'', ''Sphynx'', ''Chartreux'' etc.). Pisicile se atașează destul de repede de stăpân, iar numeroase studii au arătat că deținerea unei pisici ca animal de companie a condus la îmbunătățirea stării psihice și la combaterea stresului.

