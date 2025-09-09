Pâine de casă cu dovleac și scorțișoară – Ingrediente

400 g făină albă de grâu tip 650

100 g făină integrală

300 g piure de dovleac copt (din dovleac plăcintar)

120 ml apă călduță

40 g unt topit sau ulei de cocos (pentru o variantă de post)

40 g zahăr sau miere (poți ajusta după gust)

50 ml lapte călduț (opțional, pentru mai multă finețe)

7 g drojdie uscată sau 25 g drojdie proaspătă

1 linguriță sare

2 lingurițe scorțișoară măcinată

1/2 linguriță nucșoară (opțional, pentru un plus de aromă).

Rețeta pâinii de casă cu dovleac și scorțișoară – Mod de preparare

Mai întâi pregătești piureul de dovleac.

Taie dovleacul plăcintar în felii, curăță semințele, pune-l pe o tavă și coace-l la 180°C timp de 40-50 de minute sau până devine foarte moale.

Scoate pulpa și paseaz-o cu blenderul până obții un piure fin. Lasă-l să se răcească înainte de a-l folosi.

Urmează activarea drojdiei.

Într-un bol, amestecă apa călduță, laptele și zahărul. Adaugă drojdia și las-o 10 minute până devine spumoasă.

Cum prepari aluatul pentru pâine de casă cu dovleac

Într-un bol mare, combină făina albă, făina integrală, sarea, scorțișoara și nucșoara. Adaugă drojdia activată, piureul de dovleac și untul topit.

Frământă manual sau cu robotul de bucătărie 8-10 minute, până obții un aluat moale, ușor lipicios, dar elastic. Dacă aluatul este prea moale, mai adaugă puțină făină; dacă este prea tare, câteva linguri de apă călduță.

Pune aluatul într-un bol uns ușor cu ulei, acoperă-l cu folie și lasă-l la crescut 1-1,5 ore, sau până își dublează volumul.

După dospire răstoarnă aluatul pe blatul presărat cu făină, formează o pâine rotundă sau o baghetă și așază-o într-o tavă unsă sau pe hârtie de copt.

Acoperă-l și lasă-l la dospit încă 30-40 de minute.

