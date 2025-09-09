Pâine de casă cu dovleac și scorțișoară – Ingrediente
- 400 g făină albă de grâu tip 650
- 100 g făină integrală
- 300 g piure de dovleac copt (din dovleac plăcintar)
- 120 ml apă călduță
- 40 g unt topit sau ulei de cocos (pentru o variantă de post)
- 40 g zahăr sau miere (poți ajusta după gust)
- 50 ml lapte călduț (opțional, pentru mai multă finețe)
- 7 g drojdie uscată sau 25 g drojdie proaspătă
- 1 linguriță sare
- 2 lingurițe scorțișoară măcinată
- 1/2 linguriță nucșoară (opțional, pentru un plus de aromă).
Rețeta pâinii de casă cu dovleac și scorțișoară – Mod de preparare
Mai întâi pregătești piureul de dovleac.
Taie dovleacul plăcintar în felii, curăță semințele, pune-l pe o tavă și coace-l la 180°C timp de 40-50 de minute sau până devine foarte moale.
Scoate pulpa și paseaz-o cu blenderul până obții un piure fin. Lasă-l să se răcească înainte de a-l folosi.
Urmează activarea drojdiei.
Într-un bol, amestecă apa călduță, laptele și zahărul. Adaugă drojdia și las-o 10 minute până devine spumoasă.
Cum prepari aluatul pentru pâine de casă cu dovleac
Într-un bol mare, combină făina albă, făina integrală, sarea, scorțișoara și nucșoara. Adaugă drojdia activată, piureul de dovleac și untul topit.
Frământă manual sau cu robotul de bucătărie 8-10 minute, până obții un aluat moale, ușor lipicios, dar elastic. Dacă aluatul este prea moale, mai adaugă puțină făină; dacă este prea tare, câteva linguri de apă călduță.
Pune aluatul într-un bol uns ușor cu ulei, acoperă-l cu folie și lasă-l la crescut 1-1,5 ore, sau până își dublează volumul.
După dospire răstoarnă aluatul pe blatul presărat cu făină, formează o pâine rotundă sau o baghetă și așază-o într-o tavă unsă sau pe hârtie de copt.
Acoperă-l și lasă-l la dospit încă 30-40 de minute.
