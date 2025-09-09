Pâine de casă cu dovleac și scorțișoară. O rețetă potrivită pentru zilele de toamnă

Pâine de casă cu dovleac și scorțișoară. O rețetă potrivită pentru zilele de toamnă
Pâine de casă cu dovleac și scorțișoară. O rețetă potrivită pentru zilele de toamnă

Este o pâine care, la prima îmbucătură, te surprinde prin echilibrul perfect între dulceața naturală a dovleacului și notele calde de scorțișoară. Iar textura catifelată se potrivește de minune cu unt, gem sau chiar brânzeturi fine.

Pâine de casă cu dovleac și scorțișoară – Ingrediente

  • 400 g făină albă de grâu tip 650
  • 100 g făină integrală
  • 300 g piure de dovleac copt (din dovleac plăcintar)
  • 120 ml apă călduță
  • 40 g unt topit sau ulei de cocos (pentru o variantă de post)
  • 40 g zahăr sau miere (poți ajusta după gust)
  • 50 ml lapte călduț (opțional, pentru mai multă finețe)
  • 7 g drojdie uscată sau 25 g drojdie proaspătă
  • 1 linguriță sare
  • 2 lingurițe scorțișoară măcinată
  • 1/2 linguriță nucșoară (opțional, pentru un plus de aromă).

Rețeta pâinii de casă cu dovleac și scorțișoară – Mod de preparare

Mai întâi pregătești piureul de dovleac.

Taie dovleacul plăcintar în felii, curăță semințele, pune-l pe o tavă și coace-l la 180°C timp de 40-50 de minute sau până devine foarte moale.

Scoate pulpa și paseaz-o cu blenderul până obții un piure fin. Lasă-l să se răcească înainte de a-l folosi.

Urmează activarea drojdiei.

Într-un bol, amestecă apa călduță, laptele și zahărul. Adaugă drojdia și las-o 10 minute până devine spumoasă.

Cum prepari aluatul pentru pâine de casă cu dovleac

Într-un bol mare, combină făina albă, făina integrală, sarea, scorțișoara și nucșoara. Adaugă drojdia activată, piureul de dovleac și untul topit.

Frământă manual sau cu robotul de bucătărie 8-10 minute, până obții un aluat moale, ușor lipicios, dar elastic. Dacă aluatul este prea moale, mai adaugă puțină făină; dacă este prea tare, câteva linguri de apă călduță.

Pune aluatul într-un bol uns ușor cu ulei, acoperă-l cu folie și lasă-l la crescut 1-1,5 ore, sau până își dublează volumul.

După dospire răstoarnă aluatul pe blatul presărat cu făină, formează o pâine rotundă sau o baghetă și așază-o într-o tavă unsă sau pe hârtie de copt.

Acoperă-l și lasă-l la dospit încă 30-40 de minute.

Rețetă de chec cu mere. Un deliciu cu gust de toamnă, simplu și ușor de preparat

Continuarea pe : Ca Tine