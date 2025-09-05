INGREDIENTE:

• 4 ouă

• 300 g făină

• 300 g zahăr

• 100 ml ulei

• 100 ml apă rece

• 1 praf de copt

• un praf de sare

• 4 mere

• coajă de lămâie rasă,

zahăr vanilat

MOD DE PREPARARE:

Checul se face foarte simplu. Se separă ouăle, gălbenușurile se freacă cu 150 g de zahăr până se deschid la culoare și își dublează volumul, după care se adaugă treptat 50 ml ulei (ca și cum ați face maioneză), apoi 50 ml de apă rece și praful de sare. Albușurile se bat bine cu restul de 150 g de zahăr, peste care se toarnă restul de ulei și apă rece.

Se amestecă compozițiile, în care se cerne făina și praful de copt. Cu o lingură de lemn sau o spatulă amestecați încet, prin răsturnare (ca să înglobeze cât mai mult aer), până când făina se încorporează complet în ingredientele lichide.

Merele se curăță de coajă, se stopesc cu zeamă de lămâie ca să nu se oxideze și o parte se taie bucățele mici, iar restul se feliază. Bucățile de mere se amestecă împreună cu coaja de lămâie și zahărul vanilat în compoziția de chec.

Acesta se toarnă până la jumătatea a 2 tăvi de cozonac, unse și tapetate cu făină. Pe deasupra se așează feliile de mere și se coc checurile la cuptor aproximativ 40 minute (se încearcă cu scobitoarea).

Se servesc pudrate cu zahar alături de o ceașcă de ceai sau cafea, potrivit sursei.