Advertising
Advertising
Justitie· 2 min citire
Ciprian Ciucu, tăcere totală în fața jurnaliștilor, după acuzațiile DNA. Tribunalul București decide soarta controlului judiciar
Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea
Publicat24 iun. 2026, 10:00
Actualizat24 iun. 2026, 10:05
SursăRealitatea PLUS
Ciprian Ciucu a fost la Tribunalul București, acolo unde judecătorii trebuie să decidă dacă îi ridică sau nu controlul judiciar în dosarul în care e acuzat de luare de mită în timpul campaniei electorale. Magistrații de la Tribunalul București analizează contestatia depusă de Ciprian Ciucu la măsura controlului judiciar. În fața jurnaliștilor, Ciprian Ciucu nu a vrut să facă nicio declarație.
Citește și
- 10:36Scandal cu bâte și topoare în plină stradă, în Ploiești: 14 rețineri după percheziții în trei județe
- 09:29CCR ar putea decide miercuri în cazul sesizării lui Nicușor Dan privind Legea plajei Mării Negre
- 07:48CCR analizează sesizarea lui Nicușor Dan privind legea care permite împușcarea urșilor din apropierea localităților
- 07:39Motivarea instanței după arestarea "prințesei cazinourilor": Odeta Nestor, intermediarul unei șpăgi de 100.000 de euro
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News