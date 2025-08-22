„Eu am spus, de când aveam calitatea de ministru al Muncii, că este cea mai mare țeapă dată de statul român propriilor cetățenii. Când eram ministru, am făcut o evaluare a Pilonului II și am cerut atunci toate datele de la SRP. Am constatat că în fondul mediu al unui român, deci al unei persoane care îi s-a reținut contribuția la pensie dintr-un salariu mediu, era suma de 6.000 de lei după 10 ani de cotizație și am calculat astfel.

Ai cotizat 10 ani, primești o pensie de 10 ani pe Pilonul II. Am împărțit suma de 6.000 de lei din cont la 10 ani și la 12 luni și a rezultat o pensie de aproximativ 10 euro pe Pilonul II, adică totalmente insuficient. Nu există varianta ca sistemul de pensii să colapseze atât timp cât el este garantat de stat prin Constituție.

Este foarte important ca la Guvernul României să fie cineva care să se preocupe de această problemă a pensiilor, să se gândească la faptul că sunt oameni care au cotizat, care au muncit ani de zile și care au dreptul să primească o pensie decentă”, a declarat Olguța Vasilescu.