„Situația este îngrijorătoare în România, tocmai pentru că în majoritatea imunității dobândite care ne-a permis să ieșim din valul trei este imunitate dobândită prin infectare care va începe să dispară peste trei luni, astfel încât în toamnă am putea intra în școli cu un prag de imunizare al populației de 30%”, este de părere Octavian Jurma.

„Avem asadar deja certitudinea ca, in absenta unui miracol, pragul minim de vaccinare de 50% (optim 70%) necesar pentru a evita nou val de infectari in toamna nu va fi atins pana in septembrie.

Ce inseamna asta?

Vestea proasta este ca Romania va avea conditiile necesare pentru formarea unui nou val in toamna sau chiar mai repede.

Faptul ca vom avea o majoritate din populatie susceptibila la infectie in toamna nu inseamna ca vom avea cu certitudine valul 4. (...)

Vestile bune:

- situatia va ramane relativ stabila in urmatoarele saptamani deci ne putem bucura de vacanta

- valul 4 este primul val de COVID-19 din care poti opta sa nu faci parte prin vaccinare. Valul 4 de internari si decese va avea o caracteristica importanta, va fi format in proportie de 99% din persoane care nu s-au vaccinat.

Cei care se vaccineaza acum, vor fi exclusi de la loteria internarilor si a deceselor din toamna. Decizia iti apartine, infectare sau vaccinare. Acestea sunt singurele optiuni pe care le avem in pandemie”, a scris Octavian Jurma pe Facebook.