Copiii nostri sunt in pericol de 4x mai mare decat in valul Delta !

Suficient de clar? Atunci vaccinati-va copiii”, spune Octavian Jurma după conferința de presă ținută de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, miercuri, pentru prezentarea situației înaintea creșterii infectărilor în valul 5 începând de săptămâna viitoare.

Ce medicamente anti-COVID-19 NU există în România

„Spitalele sunt mai vulnerabile ca in valul precedent si nu putem face nimic sa le pregatim mai bine decat in valul precedent, dimpotriva. (...) Presiunea rămâne in continuare exclusiv pe spitale si se promoveaza ideea implicit ideea negationista ca spitalizarea este o alternativa la vaccinare. Nu este si nu va fi niciodata chiar daca am avea medicamente minune (nu avem). (...) Medicamentele nu sunt o alternativa la vaccin, sunt o masura terapeutica complementara vaccinului. Pentru a fi eficiente tratamentul medicamentos trebuie adminstrat in primele 5-7 zile dupa infectare, deci testarea la primele simptome si supravegherea medicala precoce sunt esentiale pentru cei care nu vor sau nu pot sa se vaccineze, precum si in cazul celor vaccinati daca fac forme simptomatice mai serioase. (...)

Dintre medicamentele anuntate o parte nu sunt disponibile (Paxlovid, Molnupiravir) si nu stim cand vor fi disponibile, iar o alta parte nu sunt eficiente pe Omicron, in special anticorpii monoconali. Sotrovimab este singurul care mai are o eficienta ridicata si pe Omicron (vezi anuntul CDC), dar abia se mai gaseste si in SUA, noi nu avem deloc. Restul raman eficiente pentru Delta si ar trebui administrate selectiv celor infectati cu Delta (daca am face si noi testare SGTF)”, a explicat Jurma. Ce MĂSURI ar trebui respectate de români pentru evitarea infecției cu OMICRON la început de an Cercetătorul și statisticianul face o trecere în revistă a măsurilor ce lipsesc din recomandările anunțate de Al. Rafila și specialiștii în Sănătate Publică, în primul rând a importanței tipului de mască ce trebuie purtată, a dozei Booster, dar și al pericolului prezenței copiilor la școală, fizic, imediat după Anul Nou.

„Valul 5 debuteaza anul viitor, adica saptamana viitoare nu peste 1 an. Nu avem timp pentru majoritatea masurilor anuntate, din care multe sunt intr-un viitor nedefinit sau imposibil de adoptat in timp util pentru a ne ajuta in valul 5. Certificatul verde nu va fi adoptat pentru uz intern nici macar in forma europeana pentru activitati non-esentiale, prin urmare campania de vaccinare este in coma. Presiunea negationista va impiedica in continuare orice masura care poate slabi presiunea pe spitale. (...) Preventia infectarii si vaccinarea sunt singurele masuri imediate posibile si absolut necesare in randul populatiei, dar nu s-a facut si nu se va face nimic in afara de recomandari si un ipotetic dialog si parteneriat intre autoritati si populatie. Un set de măsuri extrem de necesare pentru a evita infectarea, chiar de săptămâna viitoare, timp de două luni, a fost prezentat de Octavian Jurma. Acesta amintește de măștile FFP2, vaccinarea cu doza Booster, evitarea evenimentelor cu participare numeroasă, dar și de vaccinarea copiilor și a tinerilor, ca și de amânarea cu două săptămâni a participării fizice la școală, și pentru elevi, și pentru profesori, precizând că „o grevă generală a profesorilor este binevenită și din punct de vedere sanitar”.