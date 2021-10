„În această saptamana vom depasi pragul de 100,000 de cazuri noi pe saptamana. Aproape dublu fata de recordul de 58,364 infectari pe saptamana atins in valul 2 in noiembrie 2020.

Azi vom debuta in jurul a 8,500 de cazuri si varful va trece de 15,000 de cazuri pe zi”, a anunțat Octavian Jurma, luni, într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare. Luni, au fost raportate 8.292 de cazuri noi în ultimele 24 de ore și 133 de decese.

În plus, Octavian Jurma acuză Guvernul și politicienii că nu sunt deloc preocupați de situația pandemică, ba mai mult, „este evident ca se fac eforturi disperate de a ajusta in jos incidenta aparenta prin descurajarea testarii si transferul de cazuri de la confirmati la reconfirmati dar pandemia inghite acum cu usurinta aceste "ajustari"”.

„Evident cu motiunea de cenzura la colt, nimeni se mai gandeste acum in partide la prapastia spre care se indreapta tara. Tara este fara cineva la carma. Toti sunt focalizati sa se omoare unii pe altii in Parlament, tot ce auzim la televizor si in media sunt acuzatii, nimeni nu prezinta solutii. De fapt pentru PNL motiunea de cenzura si demiterea guvernului in acest moment ar fi o binecuvantare pentru ca le poate permite sa dea vina pe USR, PSD si AUR”, conchide Octavian Jurma.

Cifrele avansate de acesta sunt uriașe pentru săptămâna în curs. Jurma apreciază că în realitate nu va fi vorba numai de 100.000 de cazuri, ci de 5 ori mai multe: „Un debut de saptamana la nivelul saptamanii precedente (5-6000 de cazuri) ar fi fost un semn important de debut de platou. Nu avem insa nici un semn de incetinire a pandemiei. (...) Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi va avea pe cineva infectat in cercul intim de prieteni personal sau al cuiva din familie. In familiile conectate la scoli va fi foarte greu de evitat infectarea.