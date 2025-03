1. Astepti prea mult timp pentru a-ti taia varfurile

Varfurile despicate trebuie indepartate periodic, pentru ca parul sa se regenereze. Parul va creste mai lung daca il tunzi regulat. Si nu pentru ca va creste mai repede, ci pentru ca vei impiedica astfel ruperea si despicarea varfurilor.

2. Te vopsesti singura

Sa te vopsesti singura poate sa ti se para mai ieftin. Insa un specialist va sti exact ce sa faca pentru a nu-ti arde parul. Si tot la salon vei ajunge ca sa ti-l “repari”. Ca sa nu ajungi aici, lasa-te pe mana unui profesionist de la bun inceput.

3. Piepteni parul ud

Parul ud este delicat si fragil. De aceea nu este indicat sa-l piepteni imediat dupa dus. Astepta ca parul sa se usuce dupa ce te-ai spalat pe cap pentru a preveni ruperea firelor. De asemenea, caldura de la aparatele de styling (ondulator, placa de indreptat parul) poate evapora in exces apa din firele de par, iar acestea se pot rupe mult mai usor.

4. Folosesti o perie murdara

Cand iti perii parul, o multime de piele moarta si alte particule ajung pe perie. Chiar daca nu le vezi, ele sunt acolo si formeaza mediul propice pentru dezvoltarea bacteriilor si germenilor. Daca nu cureti peria, atunci cand te vei pieptana din nou, vei trasfera bacteriile pe par si scalp.

Spala-ti peria de fiecare data cand te piepteni.

5. Te speli prea des pe par

Glandele de la nivelul scalpului produc uleiuri naturale esentiale pentru un par frumos si sanatos. De asemenea, apa fierbinte usuca si distruge parul. Specialistii recomanda sa-ti speli parul o data sau de doua ori pe saptamana, nu in fiecare zi. Iar apa sa fie calduta, nicidecum fierbinte.

6. Nu utilizezi balsam de par sau folosesti balsam pe post de sampon

Samponul si balsamul de par sunt lucruri diferite. De aceea trebuie utilizate ca atare. Samponul curata parul, iar balsamul il hraneste. Asa cum masina are nevoie si de carburant si de uleiuri, asa si parul are nevoie si de sampon si de balsam. Nu poti folosi unul in defavoarea celuilalt.

De fiecare data, spala-ti parul cu sampon, clateste, apoi utilizeaza balsamul.

7. Nu schimbi produsele in functie de par

Pe piata sunt o multime de produse pentru toate categoriile de par. Urmareste evolutia parului tau si utilizeaza produsele destinate special. Nu te poti spala pe par cu produse pentru par normal daca tu ai parul vopsit. S-a schimbat calitatea parului, schimba si produsele utilizate. Asa cum la masina nu pui motorina in loc de benzina, nu poti utiliza sampon pentru par gras, daca parul tau este uscat. Il vei distruge.

8. Te piepteni prea des si de la radacina

Daca iti piepteni parul de la radacina, risti sa-l slabesti si sa-ti cada. De asemenea, daca iti perii parul prea des ajungi la acelasi rezultat. Nu te pieptana daca parul nu are nevoie de pieptanare. Incepe de la varfuri, descurca-l apoi poti peria si spre radacini.

9. Tii parul prea strans

Evita coafurile care iti tin parul prea strans. Tinut in tensiune, parul se va deteriora. Daca obisnuiesti sa-ti tii parul in coada de cal nu utiliza clame din metal. De asemenea, lasa-ti si parul liber.

10. Prea mult soare

Desigur, cu cat petreci mai mult timp in aer liber, cu atat mai bine pentru sanatatea ta. Cu toate acestea, expunerea prelungita la soare este periculoasa. Pentru a-ti proteja parul de razele UV, utilizeaza palarii, sepci sau esarfe.