Aceste obiceiuri trebuie repsectate de toți diabeticii. Itaă ce recomandă specialiștii în nutriție.

Fructe pe stomacul gol : pot provoca o creștere rapidă a glicemiei, deci nu sunt indicate persoanelor cu diabet. Grăsimi pe stomacul gol : pot ajuta la echilibrarea zahărului. Legume înainte de masă : fibrele încetinesc absorbția glucozei și reduc „vâr-furile” glicemice. Cine târzii : perturbă ceasul biologic, cresc glicemia și nivelul de cortizol. Plimbări după masă : reduc creșterile de zahăr cu până la 30%.

Ce să mănânci dacă ai diabet și ce recomandă doctorul diabetolog Daniela Petrache. Aceste alimente au indice glicemic scăzut și trebuie să fie introduse în alimentația persoanelor care suferă de această afecțiune sau sunt predispuse la a o dezvolta, conform medicului, scria Almanah Online.

Ce să mănânci dacă ai diabet

Diabetul este o boală care nu se vindecă, însă, poate fi ținută sub control apelând la o alimentație corespunzătoare, care nu crește glicemia, conform doctorului Daniela Petrache.

"În general glicemia nu crește de la alimente cu in indicxe glicemic scăzut. (...) Pe lângă modificările din dietă, trebuie să adăugați în rutina zilnică și un pic de mișcare. Dacă vă mențineți un stil de viață sănătos puteți preveni atât diabetul cât și prediabetul", spune medicul.

Iată ce alimente nu cresc glicemia și ce recomandă doctorul pentru prevenirea diabetului.

Carnea

Primul aliment pe care-l recomandă medicul celor care suferă sau sunt predispuși la diabet este carnea. Acest aliment nu conține carbohidrați fiind recomandat să consumați carne în cazul diabetului. Însă, medicul recomandă carnea preparată în mod sănătos, referindu-se la carnea pe grătar, fiartă sau la cuptor și nu cea procesată, precum sunt mezelurile sau carnea prăjită în baie de ulei.

Avocado

Un alt aliment recomandat de medic este avocado. Acesta trebuie consumat de maximum 2-3 ori pe săptămână. Acest fruct conține 7 glucide la 100 grame, fiind bogat în grăsimi sănătoase și ajută la reducerea riscului de sindrom metabolic.

"Acizii grași polinesaturați și acizii grași mononesaturați reprezintă componente importante într-un plan nutrițional corect alcătuit. Acești acizi grași pot îmbunătăți sensibilitatea la insulină", spune doctorul.

Conform sursei, studiile au arătat că avocado poate scădea riscul de sindrom metabolic, care reprezintă un cumul de factori de risc ce pot duce la apariției diabetului. De asemenea, sindromul metabolic crește riscul de boli cardiovasculare și accident vascular cerebral.

Pește

Un alt aliment care nu crește glicemia este peștele. Acesta conține proteine și acizi grași Omega 3. Unul dintre rolurile proteinelor este de a ajuta organismul să se repare singur, ele nu cresc glicemia, în schimb dau senzația de sațietate mai mult timp.

Peștele are un conținut mic de grăsimi, este o sursă excelentă de proteine și de acizi grași Omega 3, fiind nu doar un aliment gustos, ci și sănătos.

Usturoiul

Un alt aliment recomandat celor care suferă de diabet este usturoiul. Consumul său poate ajuta la scăderea glicemiei de dimineața. Alături de usturoi și ceapa este recomandată în cazul diabetului. Consumând ceapă și usturoi și nivelul colesterolului va fi îmbunătățit.

Vișinele, afinele și murele

Printre fructele recomandate de diabetolog se numără vișinele. Acestea conțin antocianine, care protejează de diabet și obezitate și sunt recomandate în locul bananelor, perelor sau merelor, conform aceleași surse.

Alte fructe recomandate sunt afinele și murele. Acestea nu cresc glicemia la fel de mult ca alte fructe. Sunt bogate în fibre și conțin cantități mari de antocianine, care conform medicului, inhibă anumite enzime digestive, încetinind digestia, dar previn și creșterea glicemică bruscă după ce ați consumat alimente ce conțin amidon.

Oțetul de mere

Oțetul de mere este un alt aliment care nu crește glicemia. Acidul acetic din oțetul de mere reduce unele enzime aflate în stomac, iar un studiu a demonstrat faptul că oțetul de mere poate îmbunătății sensibilitatea la insulină, după mese. Astfel că, medicul recomandă să-l adăugați în salate.

Verdețurile

Alte alimente recomandate de diabetolog sunt cele care au frunzele verzi, precum spanacul, loboda, lăptuca, urzica sau ștevia. Acestea sunt bogate în fibre și elemente nutritive, dar și vitamina A și magneziu, care ajută la scăderea glicemiei. De altfel, conform sursei, toate frunzele verzi au un indice glicemic scăzut.

Cacao

Cacaoa este recomandată și ea, deoarece conține o substanță care reglează producția de glucoză și stabilizează glicemia în cazul celor care au diabet. Doctorul recomandă consumul de ciocolată amăruie.

Migdalele, alte nuci și semințele de Chia

Acestea reduc creșterea glicemică după masă și au rol în prevenția diabetului, susține aceeași sursă. Cei care consumă 50 de grame de migdale zilnic, au dimineața glicemia mică, conform unui studiu, susține specialistul. Alt studiu a demostrat faptul că migdalele pot crește sensibilitatrea la insulină la persoanele cu prediabet. Aproape toate nucile au indice glicemic scăzut, mai puțin kaju.

Semințele de Chia sunt bogate în fibre și grăsimi sănătoase, Omega 3, Calciu și antioxidanți. Unele studii au demosntrat faptul că aceste semințe ajută la scăderea colesterolului rău și al trigliceridelor, fiind recomandate și în alimentația diabeticilor.

Cereale integrale

Cerealele integrale sunt și ele recomandate deoarece au un conținut mare de fibre fitochimicale care ajută la reglarea glicemiei. Studiile au arătat că un consum de fibre din cereale integrale a ajutat la creșterea insulino-sensibilității, iar nivelul insulinei a scăzut cu 10% , conform sursei precizate.