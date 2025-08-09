Dezvoltarea cheagurilor de sânge este un proces complex și nu există o soluție miraculoasă, însă adoptarea unor obiceiuri simple poate contribui la reducerea riscului. Mai mult, având în vedere cât de devastatoare pot fi consecințele, prevenția devine cu atât mai importantă.

Cheagurile de sânge reprezintă o amenințare serioasă pentru sănătate, putând duce la complicații grave precum tromboza venoasă profundă (TVP) și embolia pulmonară (EP), avertizează Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), scrie Adevarul.ro

TVP apare atunci când un cheag se formează în venele profunde (cel mai frecvent în picioare), iar dacă se desprinde, poate bloca arterele plămânilor, provocând embolie pulmonară, o afecțiune care poate fi fatală. De asemenea, deși rară, tromboza venoasă cerebrală afectează vasele de sânge din creier și este responsabilă pentru până la 3% din accidentele vasculare cerebrale.

Factorii de risc pentru formarea cheagurilor includ înaintarea în vârstă, bolile cardiace sau pulmonare, sedentarismul prelungit, precum și supraponderabilitatea. Un factor mai puțin cunoscut, dar la fel de important, este deshidratarea, care crește considerabil riscul, avertizează Asociația Americană a Inimii (AHA).

Obiceiul matinal simplu care îți poate salva viața prevenind cheagurile de sânge

Din acest motiv, cardiologii recomandă să începeți ziua cu un pahar de apă înainte de prima ceașcă de cafea. „Cafeaua este un diuretic ușor care stimulează pierderea de lichide, iar mulți oameni se trezesc deja deshidratați după noapte”, explică dr. Catherine Weinberg, directoarea departamentului de Boli Cardiovasculare Congenitale de la Spitalul Lenox Hill, scrie sursa precizată.