Ce conține acest cocktail

Această băutură aparent banală este concepută pentru a reduce răspunsul fiziologic la stres. Rețeta se bazează pe ingrediente care reglează nivelurile hormonale, rehidratează profund și calmează sistemul nervos, scrie click.ro

1 cană de apă de cocos

Sucul de la o jumătate de lămâie

¼ cană de suc proaspăt de portocale

200 mg pudră de magneziu (forma citrat sau bisglicinat)

¼ linguriță sare de mare nerafinată

Apă minerală carbogazoasă – opțional, pentru completare

Amestecă toate ingredientele într-un pahar mare, adaugă apă minerală la final și consumă băutura rece, preferabil dimineața sau atunci când simți că ai „bateria” pe zero.

Cum funcționează

Apa de cocos reface electroliții pierduți din cauza stresului și transpirației – e mai eficientă decât orice băutură izotonică artificială.

Lămâia și portocala oferă un aport puternic de vitamina C – antioxidant cu rol direct în reducerea cortizolului.

Magneziul este mineralul antistres prin excelență – relaxează mușchii, susține somnul și scade inflamația.

Sarea de mare reechilibrează sodiul, ajută funcționarea glandelor suprarenale și favorizează hidratarea la nivel celular.

Rezultatul este o băutură care acționează ca un „reset” intern: calmează, energizează și revigorează fără să stimuleze artificial sistemul nervos – așa cum o face, de exemplu, cafeaua.

De ce funcționează mai rapid decât alte metode de relaxare

Spre deosebire de yoga sau meditație – care necesită timp, liniște și practică – această băutură acționează biochimic și aproape imediat. Este o intervenție metabolică, care adresează cauza fiziologică a stresului, nu doar simptomele sale. De aceea, mulți o descriu ca „o senzație de liniște care te cuprinde în valuri, fără efort.”

Băutura nu este un înlocuitor al unui stil de viață sănătos, dar este un instrument eficient, mai ales în zilele agitate sau în perioadele tensionate, scrie aceeași sursă.