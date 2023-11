Conflictele familiale si politice continua sa dea batai de cap partidelor si personalitatilor publice din Romania, iar ultimul scandal are ca protagoniste doua femei din aceeasi familie. Elena Lasconi, cap de lista pentru alegerile europarlamentare de la USR a fost retrasa de pe lista, dupa ce a dezvaluit intr-un interviu ca a votat "DA" la referendumul privind familia traditionala. Ceea ce a urmat a fost o reactie virulenta din partea fiicei sale, Oana Lasconi, care a făcut valuri în spațiul public.

Astăzi, însă, Oana Lasconi a revenit cu un nou mesaj, in care isi exprima regretul pentru declaratiile facute si spune ca nu ar fi trebuit sa se „arunce cu capul inainte”.

„Regret felul în care am făcut declaratia de sâmbătă. Nu ar fi trebuit să mă arunc cu capul înainte și să fac declarații când emoția era la maxim, asta e clar. Regret felul în care am făcut-o, regret momentul în care am făcut-o. Ar fi trebuit să fiu mai diplomată și este o lecție destul de dură pentru mine, dar o lecție pe care vă jur ca am învățat-o”, a spus Oana Lasconi în cadrul videoclipului.

Locul de muncă unde începătorii primesc 7.000 de lei pe lună dar românii nu se înghesuie. „Așa spun toți patronii la început, dar după aia iau și pielea de pe oameni”

„Acest scandal mi-a demonstrat un lucru clar, și anume că avem foarte, foarte mult de muncă - homofobia nu înseamnă doar ură sau frică, cum am mai văzut pe internet”, a mai spus fiica Elenei Lasconi.

View this post on Instagram A post shared by Oana (Kandly) (@theonlyoana)

Elena Lasconi și-a exprimat regretul în urma atacurilor fiicei sale

Anterior, Elena Lasconi a declarat că toate cele întâmplate în ultimele zile în legătură cu fiica sa, Oana, au ”doborât-o” şi că este cel mai greu să fie ”spectator la linşajul de care are ea parte”. Ea afirmă că va merge la Paris pentru a discuta cu fiica sa.

Elena Lasconi a afirmat, într-un mesaj transmis pe grupurile de comunicare ale USR, că ultimele zile au fost ”cele mai grele şi dureroase” din viaţa sa, potrivit unor surse politice.

”M-am aşteptat la orice mai puţin la faza cu Oana. Pur şi simplu m-a doborât. Cel mai greu e să fiu spectator la linşajul de care are ea parte zilele acestea şi cine ştie câte de acum înainte şi la cât suferă întreaga mea familie. Înainte de funcţii, care vin şi pleacă, fiica mea este şi va rămâne fiica mea cât o să trăiesc. O iubesc indiferent ce o să spună sau o să facă. Aşa că, mă pregătesc să plec la Paris să o ascult, să avem un dialog, să o strâng în braţe. Ce se întâmplă acum nu e o problemă atâta timp cât există iubire. Lucrurile astea le rezolv eu cu ea şi ştiu că o să fie bine. Săptămâna asta o să mă ocup doar de asta”, a transmis ea.

Regulile draconice din noul Cod Rutier care te pot lăsa fără permis pentru 30 de zile



Elena Lasconi le-a cerut iertare ”colegilor care s-au simţit dezamăgiţi” de declaraţiile sale.



”Vreau să vă mai asigur că sunt pe deplin conştientă de toată munca voastră depusă de-a lungul timpului pentru acest partid. Nu a fost în van şi aportul fiecăruia a ajutat să întărească un crez comun, o speranţă. Îmi pare rău dacă există colegi care au simţit că declaraţiile mele au sabotat într-un fel acest efort. Ştiu că acum sunt multe întrebări fără răspuns, unele cu sclipici şi can-can, altele cu consistenţă. Va veni şi timpul lor. Analizaţi cu precauţie tot ce vedeţi şi auziţi săptămâna asta în spaţiul public. Eu nu mint şi nu am intrat în politică ca să mă fandosesc”, a adăugat ea.



Primarul din Câmpulung Muscel a menţionat că a primit oferte de a fi “cap de listă” de la ”aproape toate partidele”.



”Am convingerea că o să fie bine. Orice se poate gestiona dacă suntem uniţi. Chiar şi problemele personale. Aşa că, mergem înainte! Cred că la fel de important este să tragem aer în piept înainte de a lua poziţie pentru sau împotriva cuiva/ceva pentru că lucrurile sunt de cele mai multe ori altfel de cum par. E important să avem încredere unii în alţii. Eu am. Chiar şi în aceste momente în care simt că nu mi se mai ia «bolovanul de pe piept»”, a mai afirmat Lasconi.



Potrivit acesteia, ”minciunile şi intoxicările încă nu s-au oprit”.



”Cu cât e lupta e mai grea cu atât învăţăm mai mult şi devenim mai puternici. Am învăţat pe pielea mea. Şi încă ceva, îmbrăţişaţi subestimarea! V-am spus, cred, de fiecare dată când ne-am văzut. Nu contează ce trâmbiţează unii şi alţii despre procentele pe care le avem, sondaje etc. dacă muncim cu entuziasm pentru crezul nostru. E o binecuvântare că suntem diferiţi, dar cu toţii avem aceeaşi Românie în inimă”, le-a mai transmis Elena Lasconi colegilor săi.

PNL, nou pas în lupta cu drogurile: Proiect de înființare a opt centre regionale de dezintoxicare şi recuperare a persoanelor dependente