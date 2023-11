In contextul unui trafic din ce in ce mai aglomerat si al unei cresteri continue a numarului de accidente rutiere, autoritatile s-au vazut nevoite sa adopte masuri puternice pentru a mentine sub control situatia. S-a ajuns astfel la adoptarea unui nou Cod Rutier care implica reguli draconice pentru soferi.

De acum înainte, abaterile în trafic pot atrage după sine nu doar amendă, ci și o suspendare a dreptului de a mai conduce. Perioada în care șoferilor le poate fi interzis să mai urce la volan variază între 30 și 180 de zile, scrie ProMotor.

Cazurile în care permisul de conducere este suspendat pentru 30 de zile

Permisul de conducere poate fi suspendat pentru 30 de zile în următoarele situații:

folosirea sau ținerea în mâna a unui telefon, tabletă, laptop sau orice dispozitiv mobil;

acumularea a 15 puncte de penalizare;

depășirea coloanei de mașini oprite la semafor sau la trecerea de cale ferată;

neacordarea de prioritate vehiculelor sau pietonilor;

trecerea pe culoarea roșie a semaforului;

depășire neregulamentară;

nerespectarea semnalelor polițistului rutier;

neprezentarea la poliție în 24 de ore de la producerea unui accident soldat doar cu pagube materiale.

Cazurile în care se suspendă dreptul de a conduce pentru 60 de zile

Dacă în cazul situațiilor de mai sus, permisul va fi suspendat o lună, sunt mult alte abateri care duc la interzicerea dreptului de a mai conduce timp de 2 luni.

Suspendarea permisului pentru 60 de zile se dispune dacă:

s-a produs un accident de circulație ca urmare a neacordării de prioritate, depășirii neregulamentare sau dacă șoferul a trecut pe roșu;

nu a fost respectată interdicția temporară de circulație pe un drum public;

a fost efectuată o depășire neregulamentară;

nu au fost respectate regulile de circulație referitoare la coloane oficiale sau conducătorul auto s-a intercalat într-o astfel de coloană;

a circulat pe sens opus, prin încălcarea regulilor de depășire

șoferul cumulează din nou 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la dată expirării ultimei suspendări a permisului.

Cazurile în care se suspendă dreptul de a conduce pentru 90 și 120 de zile

Poliția poate dispune suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile în situația în care șoferul:

a condus sub influență alcoolului, dacă fapta nu constituie infracțiune;

a condus un vehicul cu probleme la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție.

Totodată, se dispune reținerea carnetului pentru 120 de zile în cazul în care șoferul:

întoarcerea pe autostrada sau mersul pe contrasens;

nerespectarea regulilor la traversarea cu calea ferată;

depășirea cu peste 70 km/h a limitei legale de viteză.

Cazurile în care se suspendă carnetul pentru 180 de zile

Se poate dispune suspendarea permisului pentru 6 luni când:

fapta conducătorului auto a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedura penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;

în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulație pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce și instanța de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) și g) din Codul de procedura penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condițiile art. 16 alin. (1) lit. e) și g) din Codul de procedura penală.

