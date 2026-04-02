Oamenii de știință au descoperit că anumite alimente te pot ajuta să elimini microplasticele

Conform unor noi studii există anumite alimente care ar putea ajuta la eliminarea microplasticelor din organism. Iată ce arată noile studii!

Anumite probiotice pot absorbi particulele de plastic

Un nou studiu al Institutului Mondial de Kimchi, citat de New York Post, a încercat să identifice care tulpini de acid lactic găsite în cel mai iubit aliment probiotic din Coreea au fost nu doar cele mai benefice pentru intestin, ci și cele mai eficiente în eliminarea completă a nanoplasticelor din organism.

Echipa, condusă de Se Hee Lee și Tae Woong Whon, a izolat bacteria acidului lactic leuconostoc mesenteroides CBA3656 (sau pe scurt CBA3656) găsită în kimchi.

Apoi au analizat capacitatea CBA3656 de a adsorbi una dintre cele mai comune forme de nanoplastice, derivate din polistiren.

Într-un experiment, unui grup de șoareci i s-a administrat CBA3656, iar altuia nu. Când cercetătorii au examinat fecalele fiecărui grup, au descoperit că cele din grupul CBA3656 aveau o cantitate de nanoplastice de peste două ori mai mare – sugerând că, la oameni, CBA3656 s-ar putea lega de nanoplastice în intestin și ar putea ajuta la eliminarea lor în toaletă.

„Microorganismele derivate din alimentele fermentate tradiționale au demonstrat potențial în abordarea problemelor de sănătate publică cauzate de poluarea cu plastic”, a declarat Lee, cercetător principal.

„Vom contribui la îmbunătățirea sănătății publice și la rezolvarea problemelor de mediu prin promovarea valorii științifice a resurselor microbiene ale kimchi.”

Nanoplasticele sunt chiar mai mici decât microplasticele – și ambele provoacă daune mari organismului nostru.

Microparticulele și nanoparticulele de plastic ingerate afectează sănătatea

Deși se știe că se acumulează fragmente minuscule de plastic în creier, ficat și placentă, acestea sunt deosebit de perturbatoare pentru echilibrul microbian delicat din intestin.

Acestea contribuie la o serie de probleme de sănătate și boli inflamatorii intestinale, cum ar fi boala Crohn, colita ulcerativă și intestinul permeabil, și pot provoca disbioză intestinală severă – când bacteriile rele sunt mai numeroase decât cele bune – crescând riscul de diabet și cancer colorectal.

Se crede că persoanele care suferă de boli inflamatorii intestinale au o încărcătură semnificativ mai mare de microplastice în scaun decât persoanele care nu suferă. Și astfel de boli au crescut la nivel global de la 3,7 milioane de cazuri în 1990 la peste 6,8 milioane în 2017.

Intestinele noastre încearcă instinctiv să se protejeze de toxine precum plasticul, dar fără ajutorul unui probiotic – fie sub formă de pastile, fie a unei diete bogate în alimente fermentate – microplasticele pot modifica compoziția chimică a bacteriilor bune și pot reduce abundența acestora, potrivit unui studiu din 2022 din Spania.

Alimentele fermente împotriva microplasticelor

Concluziile Institutului Kimchi se bazează pe cercetările existente care sugerează că probioticele ajută la neutralizarea unei părți din toxicitatea microplasticelor, adăugând că alimentele fermentate ar putea de fapt ajuta la eliminarea unora dintre aceste toxine din sistemele noastre, nu doar la dezarmarea lor.

Tulpinile probiotice precum lactobacillus și CBA3656 „se pot atașa literalmente de microplastice prin intermediul proteinelor de suprafață, adsorbindu-le ca niște magneți minusculi”, potrivit experților australieni în fermentație de la Gutsy. „Această adsorbție previne translocarea, reduce inflamația și atenuează încărcătura toxică.”

Un studiu clinic de la Stanford susține analiza Institutului Kimchi și menționează beneficii mai ample: 10 săptămâni de consum de alimente fermentate (inclusiv kimchi) au crescut diversitatea microbiomului cu 20-30% și au scăzut markerii inflamatori precum IL-6 cu 20%. În cazul microplasticelor, această diversitate acționează ca o asigurare – mai multe specii înseamnă unghiuri de absorbție mai mari și o recuperare mai rapidă după perturbări.

Desigur, magia probiotică a varzei murate și a kimchiului nu este singulară. Fibrele sale prebiotice (din varză și ridiche) hrănesc probioticele, în timp ce antioxidanții precum sulforafanul din usturoi și ghimbir calmează stresul oxidativ din levigatele de plastic.

