Unde și când au loc sesiunile gratuite

Orele de pregătire se desfășoară în campusul LEU, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu 1-3 din București, în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Elevii pot participa la cursuri susținute de profesori și specialiști ai Politehnicii, având astfel ocazia de a experimenta direct atmosfera universitară. În plus, sesiunile includ lucrul pe modele reale de subiecte, identice cu cele folosite la examenul de admitere, pentru ca participanții să se familiarizeze cu cerințele și nivelul de dificultate. Meditațiile se țin după următorul program:

Matematică – sala A 01 | 10:00–12:00

Fizică – sala A 02 | 12:00–14:00

Informatică – sala A 101 | 12:00–14:00

Modalitățile de admitere la Politehnica București

Conform informațiilor oficiale publicate pe site-ul instituției, admiterea la Universitatea Politehnica din București se realizează prin mai multe forme de concurs, în funcție de profilul și facultatea aleasă. Printre acestea se numără:

– concursul pe baza rezultatelor școlare, prin depunerea unui dosar de admitere,

– concursul cu probe scrise,

– concursul cu probe vocaționale,

– sau sistemul mixt, care îmbină mai multe criterii de evaluare.

Fiecare facultate din cadrul universității are libertatea de a-și stabili propria strategie de admitere, iar regulamentele sunt actualizate și publicate anual pe platforma oficială a instituției.

15 facultăți își alteaptă viitorii studenți

În prezent, Universitatea Politehnica din București este una dintre cele mai mari și prestigioase instituții de învățământ superior tehnic din România, reunind 15 facultăți, printre care:

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Facultatea de Inginerie Electrică

Facultatea de Energetică

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Facultatea de Transporturi

Facultatea de Inginerie Aerospațială

Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS)

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Facultatea de Inginerie Medicală

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Facultatea de Științe Aplicate

