"Marii informaticieni nu o să crească în Chiteni", au scandat studenții.

Studenții care au ieșit în stradă spun că în ciuda discuțiilor cu conducerea facultății și universității, nu s-au găsit soluții reale pentru probleme cu care se confruntă. Aceștia susțin că în clădirea unde au fost mutați nu au condiții de bază cum ar fi transportul în comun, nu au mâncare și nici apă.

"Este o singură condiție care le pune capăt la toate: cade dealu. Aia se întâmplă, e studiu seismic și cade dealu.

Nu ne oprim din boicot până nu stăm într-o clădire în oraș în care nu e pericol să murim. Și pe lângă asta mai sunt și condițiile oribile. Schimbăm trei autobuze o ora și jumătate cine are mașină face 45 de minute", a transmis un protestatar.

Decanul Facultății de Matematică-Informatică a fost prezent la revoltă studenților și le a transmis că îi așteaptă la discuții. Totuși, la finalul discursului său, acesta a fost huiduit de studenți.

"Au început într-un mod foarte diplomatic, am încercat negocieri cu universitatea. Ei bine, soluțiile au fost evitante. Nimic concret, promisiuni. Mergem mai departe, nu ne oprim", a transmis un student.