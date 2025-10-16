Această sumă reprezenta echivalentul taxei de școlarizare pentru întreaga durată a studiilor, adică șase ani, iar judecătorii au considerat că impunerea ei se baza pe o clauză abuzivă. Universitatea trebuie acum să restituie studentei întreaga sumă achitată.

Transferul solicitat de studentă

Evenimentele au început vara anului 2023, când studenta din anul I la Facultatea de Medicină a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a cerut transferul la o altă facultate, situată mai aproape de domiciliul său, în Constanța. Universitatea din Arad i-a aprobat transferul și i-a oferit toate documentele necesare, cu condiția plății taxei aferente întregii perioade de studii, adică 32.500 de euro.

Procesul și decizia instanței

Deși a achitat suma pentru a putea continua studiile, tânăra a deschis un proces împotriva universității. Judecătorul de primă instanță a decis că taxa impusă este abuzivă și a ordonat returnarea întregii sume, inclusiv dobânda aferentă. În plus, instanța a cerut universității să suporte și cheltuielile de judecată.

Apelul universității

Decizia pronunțată nu este definitivă. Universitatea din Arad a formulat deja apel împotriva sentinței. Procesul urmează să fie analizat de instanța superioară, însă victoria din prima instanță constituie un precedent important pentru studenții care se confruntă cu taxe exagerate la transfer.

