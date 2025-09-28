De data aceasta, studenții încep anul universitar în strada. Mâine se vor strânge în fața Palatului Victoria și cer să discute cu premierul Bolojan. Își vor bursele înapoi și cer să le fie respectate drepturile.

Profesorii sunt alături de studenți. Universitatea începe în stradă

Mâine studenții ies în Piața Victoriei. Este prima zi a anului universitar, iar ei nu vor fi în universități la festivitate. Studenții se vor strânge la protest alături de profesori.

Profesorii au ieșit în ultima perioadă în stradă constant. Pe 8 septembrie a fost un mare protest la care au fost prezenți și studenți și părinți și elevi, în prima zi de școală. De data aceasta, studenții ies la protest pentru că își vor drepturile, mai ales că Guvernul a limitat fondul de burse cu aproape 52%, adică peste 44.000 de studenți nu-și vor mai primi bursele.

Ei își cer drepturile, vor bursele înapoi și încă o nemulțumire care persistă este limitarea reducerii la transportul feroviar pentru studenți, asta în urma ordonanței de urgență.



