Sute de persoane au venit miercuri să protesteze în fașa Ministerului Economiei.

"Este o situație critică. Ne mint de un an de zile că ne dau bani. Salariile restante - nu ne-au dat banii de primă, bonuri de masă - nu ne-au dat nimic, nimic", au spus oamenii prezenți în fața Ministerului Economiei.

Întrebat cât de greu se descurcă în momentul de față, un protestatar a răspuns: "Foarte greu. Toate s-au scumpit".

"Totul e scump în țara asta. Spune dl Bolojan să fim solidari cu țara. Păi am furat-o eu sau el sau el? N-am furat-o noi țara asta. Să fim solidari? Cum? Dacă noi nu avem ce mânca. Ne e foame la toți La toți ne e greu. Mangalia e căzută în cap. Dacă șantierul nu rezistă, restul toată lumea din afara șantierului - sunt numai bugetari, cum sunt și dumnealor. De unde bani?", a afirmat un altul.

În timp ce oamenii protestau în stradă, mai mulți membri sindicaliști se aflau în interiorul Ministerului Economiei, pentru discuții cu Radu Miruță.

Protestatarii nu își pun însă prea mari speranțe în discuțiile din interiorul ministerului.

"Nu, cred că nu (se va rezolva nimic - n.r.) pentru că nu e prima oară când suntem aici. Am fost mințiți. Ne spuneau că <<Știți, eu sunt interimar>>. Păi interimar tu, interimar celălalt. Am schimbat până acum 9 miniștrii", a spus un protestatar.

Oamenii spun că au de gând să protesteze și în perioada următoare și asta pentru că sunt nemulțumiți, pe de o parte, de condițiile de muncă, iar pe de altă parte de faptul că nu și-au luat salariile la timp.