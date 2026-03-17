PSD se va retrage de la guvernare în urma consultării interne. Daniel Zamfir îl acuză pe Bolojan de „falimentul social și economic” al României

Daniel Zamfir, liderul senatorilor social-democrați, a declarat că PSD ia în calcul retragerea din coaliția de guvernare, în funcție de rezultatul consultărilor interne. Zamfir critică dur colaborarea cu premierul Bolojan și acuză Executivul că trimite România către un „faliment social și economic”.

„Pur și simplu, am constatat că această colaborare, mai ales cu acest prim-ministru, nu e una eficientă și că duce România spre un faliment social și economic. Acordul nu și-a atins scopul”, a afirmat Zamfir pentru presă, precizând că PSD va decide în partid dacă va continua sau nu în actuala formulă de guvernare, indiferent de modul în care va fi adoptat bugetul pe 2026.

PSD nu va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului din care face parte

Întrebat dacă social-democrații ar putea depune o moțiune de cenzură, senatorul a exclus această variantă: „PSD nu va depune moțiune împotriva Guvernului din care face parte. PSD, dacă partidul va decide să nu continue în această formulă, coaliție de guvernare și mai ales cu acest prim-ministru, PSD se va retrage din coaliția de guvernare și urmează ulterior pașii care urmează să fie făcuți.”

Referitor la argumentul potrivit căruia PSD ar putea prelua funcția de premier anul viitor, Zamfir a replicat: „S-ar putea ca peste un an să nu mai avem ce corecta. Pur și simplu, am constatat că această colaborare, mai ales cu acest prim-ministru, nu e una eficientă și că duce România în primul rând spre un faliment social și nu suntem departe nici de falimentul economic.” El a insistat că actualul acord de guvernare și-a pierdut relevanța.

Zamfir exclude orice colaborare cu AUR

În ceea ce privește o eventuală nouă alianță, liderul senatorilor PSD a exclus orice colaborare cu AUR: „Toate speculațiile în legătură cu un Guvern cu AUR sunt excluse, am spus-o, a spus-o și președintele partidului de nenumărate ori, nu vrem să facem nici un Guvern cu AUR”. Zamfir a adăugat că, dacă PNL sau USR refuză continuarea colaborării, una dintre opțiuni rămâne organizarea de alegeri anticipate.