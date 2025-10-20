Numeroase site-uri şi platforme online populare, precum Snapchat, Perplexity, serviciul de mesagerie Signal, jocurile video Fortnite, Roblox sau Clash Royale şi platforma de criptografie Coinbase, erau inaccesibile luni dimineaţă. Aceste întreruperi afectează mai multe ţări, inclusiv Franţa, potrivit Le Figaro.

AWS a declarat că „a identificat o potenţială cauză principală” pentru problemele care au cauzat întreruperea masivă a internetului de luni dimineaţă.

„Pe baza investigaţiei noastre, problema pare să fie legată de rezoluţia DNS a punctului final al API DynamoDB în US-EAST-1", a declarat compania într-o actualizare.

Rezoluţia DNS înseamnă procesul care permite companiilor să se conecteze la serverele sale.

AWS a declarat că lucrează la „mai multe căi paralele pentru a accelera refacerea” serviciilor.

În tot acest haos, proprietarul X, Elon Musk, a postat pe platforma sa o remarcă ce pare de satisfacţie, precizând că reţeaua X nu a întâmpinat probleme şi funcţionează.

Pe pagina sa de stare a serviciilor, compania a declarat că a observat „rate de eroare crescute” şi întârzieri la „mai multe servicii AWS”.

Downdetector, un site web care urmăreşte plângerile cu privire la site-uri şi servicii web care nu funcţionează, arată natura bruscă şi generalizată a întreruperii. Acesta arată întreruperi pe site-uri precum Snapchat, Roblox. Amazon, Vodafone şi Coinbase. Şi site-ul Reuters afişa o eroare.

Şi băncile sunt afectate de această pană, potrivit Sky News.

Amazon Web Services alimentează o mare parte din infrastructura din spatele multor site-uri web, motiv pentru care impactul este atât de larg, potrivit BBC.

Amazon Web Services (AWS) este divizia de cloud computing a gigantului tehnologic, iar infrastructura sa stă la baza a milioane de site-uri şi platforme ale marilor companii. Multe dintre aplicaţiile de pe smartphone-uri rulează de fapt în centrele de date AWS.