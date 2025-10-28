GJ 251c orbitează o stea pitică roșie din constelația Gemeni și are o masă de aproximativ patru ori mai mare decât cea a Pământului. Această dimensiune o încadrează în categoria „super-Pământurilor”, planete stâncoase, mai mari și mai masive decât Terra.

„Deși nu putem confirma încă prezența unei atmosfere sau a vieții pe GJ 251c, planeta reprezintă o țintă promițătoare pentru explorările viitoare”, a declarat Suvrath Mahadevan, profesor de astronomie la Universitatea Penn State, potrivit Space.com.

Planeta se află în așa-numita „zonă locuibilă”, sau „zona Goldilocks”, unde condițiile ar putea permite existența apei lichide la suprafață, dacă atmosfera este potrivită.

Două decenii de observații

Descoperirea a fost posibilă datorită unor observații care s-au întins pe mai bine de 20 de ani. Oamenii de știință au urmărit o mică „oscilație” a stelei-mamă, provocată de gravitația planetei. Această mișcare subtilă spre și dinspre Pământ produce o schimbare detectabilă în viteza radială a stelei, măsurabilă cu ajutorul spectrografelor.

Sistemul GJ 251 mai conține o altă planetă, GJ 251b, descoperită în 2020. Folosind date arhivate de la telescoape din întreaga lume, echipa condusă de Mahadevan a reușit să rafineze măsurătorile pentru această planetă.

Apoi, astronomii au combinat aceste date cu observații noi, extrem de precise, realizate cu ajutorul instrumentului Habitable-Zone Planet Finder (HPF) de pe telescopul Hobby-Eberly din Texas. Astfel, a fost identificat un al doilea semnal, cel al planetei GJ 251c, care orbitează steaua la fiecare 54 de zile. Descoperirea a fost confirmată cu date suplimentare obținute de la spectrograful NEID de pe telescopul WIYN din Arizona.

Astronomii speră ca telescoapele viitorului să poată studia atmosfera acestei lumi. Telescopul spațial James Webb (JWST) probabil nu va putea analiza planeta, fiind prea departe de steaua ei pentru a fi observată eficient. Totuși, noile telescoape uriașe, de 30 de metri, aflate în dezvoltare, ar putea detecta lumina reflectată de atmosferă sau de suprafața planetei.