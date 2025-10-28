Trei clădiri și un magazin au fost distruse în urma cutremurului puternic. Potrivit forțelor de ordine, este vorba despre imobile în care nu se afla nimeni. Forțele de ordine au activat planul de urgență, iar salvatorii au intervenit la fața locului, pentru a se asigura că nu sunt răniți.





In Turkey, a strong earthquake with a magnitude of 6.1. There is destruction, the number of victims is being clarified.



Residents of several regions of the country felt strong tremors.





Cutremurul cu magnitudinea 6,1 a avut loc în provincia Balikesir și a putut fi resimțit și în Istanbul, dar și în provinciile Bursa, Manisa și Izmir, potrivit autorităților. De asemenea, mai multe blocuri și hoteluri din zonă au fost evacuate.







BREAKING: Some buildings collapsed and electricity was cut off in the earthquake that occurred in Sındırgı district of Balıkesir, Turkey.





La începutul lunii octombrie, cel puţin 17 persoane au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea 5, care a zguduit Marea Marmara, în nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile locale.