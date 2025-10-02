″Urmare a analizei efectuate, se constată faptul că, atât în scenariul moderat, cât și în scenariul pesimist, vârful de consum nu se poate acoperi integral din producția internă, fiind necesar importul de energie electrică. Astfel, în scenariul moderat, la vârful de consum de seară se înregistrează un deficit de aproximativ 1.120 MW.

Dat fiind că, pentru funcționarea în condiții de siguranță a sistemului energetic național (SEN), rezerva minimă necesară pentru funcționarea sigură a sistemului energetic este de 1.000 MW, și doar 520 MW pot fi acoperiți prin mobilizarea integrală a rezervelor din sistem, diferența neacoperită pentru funcționarea în condiții de siguranță în acest scenariu este de aproximativ 1.600 MW.

În scenariul pesimist, la vârful de seară, se înregistrează un deficit de producție de aproximativ 3.800 MW; pentru acoperirea rezervei minime, se pot acoperi doar 500 MW prin mobilizarea integrală a rezervelor din sistem, de aceea, în acest scenariu, diferența neacoperită pentru funcționarea în condiții de siguranță este de aproximativ 4.300 MW″, se arată într-un document oficial al Ministerului Energiei, citat de Profit.ro.