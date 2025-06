S-a stins din viață tatăl lui Carmen de la Săciua

Tatăl lui Carmen de la Sălciua s-a stins din viață în data de 12 iunie 2025, din cauza unor probleme de sănătate, așa cum artista a lăsat de înțeles în urma unei fotografii postate cu tatăl ei pe patul de spital, însoțită de mesajul: „Tată, în urmă cu câteva zile mă priveai cu așa multă iubire. Iar azi...”.

„E un moment greu pentru familie și aș vrea să îl trecem în taină!”

De asemenea, într-un alt mesaj din social media, ea a mai transmis faptul că rămâne cu toate amintirile frumoase pe care și le-a creat alături de părintele ei și nu va scoate din memorie dragostea și vocea lui.

„12 iunie…ieri. Cea mai neagră zi din viața noastră! Părintele nostru a plecat la ceruri! Dragostea ta, tată… vocea ta, prezența ta! Toate vor rămâne sculptate în inima noastră! Nici un rămas bun nu poate șterge dragostea pe care am împărtășit-o! Dincolo de cuvinte! Nici o distanță nu va putea rupe legătura dintre noi! Dumnezeu să primească sufletul tău în cetele îngerilor și să îl mântuiască! Mulțumim pentru tot ce am învățat și am primit de la tine!

E un moment greu pentru familie și aș vrea să îl trecem în taină și în rugăciune pentru el! Slujba de înmormântare va fi mâine la ora 12 la Capela Mortuară din Sălciua! Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și compasiune!”, a scris Carmen de la Sălciua pe social media.