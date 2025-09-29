Decizia a fost prezentată în cadrul evenimentului Capital Markets Day de la München și face parte dintr-o strategie amplă de digitalizare, automatizare și optimizare a proceselor interne.

Compania estimează că restructurarea va genera economii anuale de circa 300 de milioane de euro. În prezent, Lufthansa are aproximativ 103.000 de angajați, iar reducerile anunțate vor afecta circa 20% din personalul administrativ.

Măsură după ani de restructurări

Nu este prima dată când grupul aerian apelează la reduceri masive de personal. În ultimii ani, Lufthansa a renunțat deja la peste 20.000 de angajați, pe fondul dificultăților din industrie și al scăderii cererii de zbor cauzate de pandemie. Nivelul de ocupare a aeronavelor rămâne încă sub cel înregistrat în 2019, iar compania încearcă să își refacă profitabilitatea.

Grupul aerian german se reorganizează

Lufthansa și-a revizuit țintele financiare pentru perioada următoare. Grupul urmărește să obțină o marjă operațională ajustată (EBIT) de 8–10% din venituri, peste pragul de 8% stabilit anterior. Pentru 2024, compania estimează un rezultat financiar semnificativ mai bun față de profitul de 1,6 miliarde de euro raportat anul trecut.

De asemenea, Lufthansa a promis acționarilor dividende între 20% și 40% din profituri, un semnal că, în ciuda restructurărilor, grupul vizează randamente atractive pe termen mediu.

Planul de eficientizare include consolidarea controlului asupra filialelor SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings și ITA Airways, dar și extinderea diviziilor de logistică și întreținere în zona de apărare.

„Schimbările profunde aduse de digitalizare și utilizarea crescută a inteligenței artificiale vor duce la o eficiență mai mare în multe domenii și procese”, a transmis compania într-un comunicat.

Anunțul vine la doar câteva zile după ce gigantul industrial Bosch a confirmat concedierea a 13.000 de angajați la nivel global. În plus, Lufthansa se confruntă cu presiunea negocierilor pentru noile contracte colective de muncă ale piloților, existând riscul unor greve în perioada următoare.