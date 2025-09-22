Decizia a venit după un proces de șase zile și marchează finalul unui litigiu care a durat doi ani.

Incidentul de la bord

Cazul vizează zborul AA68 din noiembrie 2021, pe ruta Miami – Madrid. Pasagerul Jesus Plasencia, care călătorea alături de soția sa, a început să manifeste simptome neurologice chiar înainte de decolare: nu mai putea vorbi și nu își putea coordona mișcările.

Soția sa a alertat echipajul, însă, potrivit documentelor din instanță, pilotul a tratat situația cu superficialitate și a permis continuarea cursei, fără să ceară asistență medicală sau să consulte o linie specializată, așa cum prevede protocolul companiei.

În timpul zborului transatlantic, Plasencia a suferit un AVC sever. După aterizarea în Spania, a fost internat în stare critică pentru trei săptămâni, iar ulterior a fost transportat în Statele Unite cu o ambulanță aeriană.

Consecințe devastatoare

Fost bucătar pensionar, bărbatul a rămas cu sechele neurologice grave: nu mai poate vorbi, scrie și are nevoie de îngrijire permanentă. Soția sa a devenit îngrijitorul principal. În fața juraților, familia a argumentat că o intervenție medicală rapidă, înainte de decolare, i-ar fi putut salva o mare parte din funcțiile vitale.

Jurații au decis că American Airlines este responsabilă de neglijență, în baza Convenției de la Montreal, care stabilește obligațiile companiilor aeriene pe zborurile internaționale.

Inițial, despăgubirile au fost stabilite la 13,28 milioane de dolari, dar suma a fost redusă cu 27,5% după ce o parte din responsabilitate a fost atribuită și reclamanților. În final, cuantumul ajunge la 9,6 milioane de dolari, iar împreună cu dobânzile depășește 11,06 milioane de dolari.

Compania aeriană nu a emis până acum o declarație oficială referitoare la decizia instanței.