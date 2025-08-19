Șoc după o veste neașteptată

Potrivit martorilor, cadrul didactic a aflat de la directorul unității că locul său de muncă va fi eliminat, iar singura opțiune disponibilă ar fi la zeci de kilometri distanță. La câteva momente după ce a ieșit din biroul conducerii, femeia a suferit un AVC și s-a prăbușit. Medicii chemați de urgență nu au mai putut să o salveze.

Colegii învățătoarei sunt în stare de șoc și consideră că măsurile adoptate recent de Ministerul Educației au contribuit direct la tragedie.

Proteste și nemulțumiri în sistem

Sindicatele din educație avertizează că modificările impuse de Guvern – majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână, reducerea numărului de școli prin comasări și scăderea plăților pentru ore suplimentare – creează presiune uriașă asupra cadrelor didactice.

„Colega noastră a aflat că rămâne fără post și că trebuie să facă naveta la zeci de kilometri distanță. Nu a mai rezistat. Acesta este rezultatul unor decizii luate fără să se țină cont de oameni”, a declarat una dintre colegele învățătoarei pentru telem.ro.

Reacția autorităților

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Educației, Daniel David, au discutat recent cu reprezentanții sindicatelor despre efectele acestor schimbări. Șeful Guvernului a susținut că măsurile sunt necesare pentru a echilibra bugetul și că România se aliniază astfel la media europeană în ceea ce privește numărul de ore de predare.

„Va fi mai multă muncă pentru aceiași bani. Aceasta este realitatea. Încercăm însă să simplificăm procedurile astfel încât profesorii să se concentreze pe actul educațional”, a declarat premierul.

Sindicatele nu exclud declanșarea unor forme de protest la începutul noului an școlar, în semn de nemulțumire față de condițiile impuse.