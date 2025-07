Deși a prezentat toate documentele necesare, inclusiv certificatul de deces, compania aeriană Ryanair i-a transmis că doar titularul rezervării – adică soțul decedat – poate solicita rambursarea.

Colin Shields, fost sportiv în echipa națională de fotbal în scaun cu rotile electrice, plănuise o călătorie la Veneția pentru luna septembrie, acolo unde urma să reprezinte Scoția într-un turneu internațional. Din nefericire, bărbatul a murit în luna aprilie, în urma unei hemoragii cerebrale. Soția sa, Yvonne, a solicitat în mod oficial returnarea banilor pentru cele trei bilete de avion – unul pentru Colin și două pentru însoțitorii săi.

Cum s-a întâmplat totul?

Deși suma totală plătită fusese de 827 de lire sterline, Ryanair a transmis inițial că doar o parte din bani poate fi returnată. Mai exact, 258 de lire pentru biletul lui Colin – sumă care nici până astăzi nu a fost virată în contul văduvei. Și mai revoltător, reprezentanții companiei au insistat ulterior că nu pot procesa cererea pentru că aceasta trebuie făcută chiar de persoana care a efectuat rezervarea.

„Le-am explicat clar că soțul meu a murit, am trimis actul de deces și dovada că sunt executorul testamentar. Mi-au spus că rambursarea a fost aprobată și că va fi procesată în 24-48 de ore. A trecut mult mai mult timp și nu am primit nimic. Când am revenit, mi s-a spus din nou că trebuie să vorbească cu titularul contului. Dar el este mort!”, a povestit Yvonne, vizibil marcată de situație.

Ea a mai adăugat că Ryanair a refuzat să ofere informații despre restul rezervării, invocând confidențialitatea datelor și lipsa unei „autorizări” din partea pasagerilor însoțitori. Chiar și după ce sora lui Yvonne a intervenit pentru a explica situația, răspunsul companiei a fost că „discuția este închisă”.

„Lipsa totală de compasiune m-a făcut să plâng. Le-am spus de la început că soțul meu nu mai este în viață. M-au tratat ca pe un număr, nu ca pe o ființă umană în doliu”, a mai spus femeia.

În urma presiunii publice și a relatării cazului în presa britanică, Ryanair a emis un comunicat oficial în care a recunoscut că situația a fost tratată greșit de unul dintre agenții lor. „Doamna Shields a depus cererea pe 26 aprilie, iar pe 30 iunie a fost informată că rambursarea a fost emisă. Din păcate, a primit informații incorecte legate de ceilalți pasageri din rezervare. Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate și vom soluționa integral rambursarea”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

În ciuda scuzelor oferite ulterior, pentru Yvonne, trauma rămâne: „Tot ce voiam era puțină decență. În schimb, am fost întâmpinată cu birocrație rece și lipsă de respect.”