Mecanismul inovator produce o piele care nu este nici artificială, nici naturală. Este un hibrid care are un milimetru grosime, la fel ca derma sau epiderma naturală şi o culoare roz fluorescent, iar odată aplicată pe porțiunea arsă capătă o culoare naturală.

"Muncesc de mai bine de șapte ani în Spitalul pentru Copii din Zurich și motivația mea a venit din ceea ce am văzut de-a lungul timpului. Am văzut pacienți în nevoie, am văzut copii cu cicatrici urâte și cu zone de piele rămase nefuncționale. Mi-am dorit ceva inovator pentru toate aceste cazuri grele, mi-am dorit soluții pentru acești pacienți, ceva care să facă diferența", a afirmat Daniela Marino, coordonator proiect.

Aparatul este rezultatul a peste 15 ani de cercetare. În acest moment se află în testare. Mai mult de-atât, câțiva pacienți au beneficiat, deja, de grefe de piele obținute prin noul sistem.

"Sperăm să încheiem cu succes testele clinice. Sperăm și să avem o linie de producție și vânzare pentru acest aparat, ca mai apoi să utilăm spitalele pentru pacienții aflați în nevoie", spune și Fabienne Hartmann-Fritsch, project manager.

Potrivit companiei producătoare, generatorul de piele va ajunge pe piaţă în 2023 și va permite ca tratamentul inovator să fie la îndemâna mai multor țări.