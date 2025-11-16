Comisia Europeană pregătește introducerea unei noi taxe la nivelul întregii Uniuni Europene, vizând alimentele ultra-procesate bogate în grăsimi, zahăr sau sare. Măsura, care va fi prezentată oficial la jumătatea lunii decembrie, are ca scop stimularea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase în rândul cetățenilor.

„Microtaxa” UE pe alimente ultra-procesate

Comisia Europeană (CE) intenționează să introducă o „microtaxă” la nivelul întregii Uniuni pe alimentele intens procesate (bogate în grăsimi, zahăr sau sare). Scopul acestei taxe nu este neapărat creșterea prețurilor, ci crearea de stimulente pentru modificarea comportamentului, atât la nivelul producătorilor, cât și al consumatorilor.

Conform proiectului, taxa este concepută să mențină prețurile relativ stabile, dar să forțeze producătorii alimentari să își „reprofileze” produsele (reducând componenta nesănătoasă) pentru a scăpa de impozit.

Veniturile colectate din această taxă nu vor ajunge în bugetul general, ci vor fi folosite exclusiv pentru programe de promovare a unei vieți sănătoase în statele membre.

Combaterea bolilor cardiovasculare, motivul oficial

Această propunere se înscrie într-un plan strategic mai amplu al Comisiei Europene, vizând reducerea mortalității prin boli cardiovasculare cu 20% până în 2035. Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în UE, generând costuri economice de circa 280 de miliarde de euro anual. De asemenea, studiile arată o legătură directă între consumul ridicat de alimente ultra-procesate și riscul de obezitate și diabet.

Planul CE include și modernizarea legislației privind controlul tutunului până în 2027, precum și introducerea unui sistem de rating la nivelul UE pentru alimentele procesate, care ar clasifica riscurile pentru sănătate.

Deși propunerea este așteptată oficial în decembrie, implementarea ridică deja semne de întrebare, în special legate de definirea exactă a termenului „ultra-procesat” și a criteriilor de taxare. De asemenea, sunt obiecții din partea industriei alimentare privind costurile și competitivitatea, dar și necesitatea unei implementări uniforme și adaptarea la piețele locale.

Dacă planul va fi aprobat, taxa ar putea intra în vigoare începând cu 2026.