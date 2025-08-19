Volkswagen nu face excepție, compania din Wolfsburg oferind în prezent posibilitatea de a crește puterea modelului ID.3 Pro cu 20 kW, fie printr-o plată unică, fie printr-un abonament lunar de 18,90 euro, potrivit Electrive.

Baza tehnică a controversatului model de abonament de la Volkswagen se referă, în principal, la modificările aduse modelului ID.3 în mai 2025. La acea dată, puterea versiunii ID.3 Pro S cu baterie de 77 kWh a fost crescută la 170 kW, în timp ce ID.3 Pro a rămas la 150 kW, folosind același sistem de propulsie APP310 cu un cuplu de 310 Nm. În anumite piețe, ID.3 Pro a fost, de asemenea, actualizat direct la 170 kW în aceeași perioadă.

În prezent, în Germania și în alte piețe unde ID.3 Pro era încă disponibil cu 150 kW, atât vehiculele noi, cât și cele deja existente pot fi actualizate retroactiv pentru a atinge o putere maximă de 170 kW. Această opțiune nu este disponibilă la comandarea vehiculelor noi, ci exclusiv retroactiv prin VW Connect Store și doar pentru mașinile echipate cu software versiunea 3.2.1 sau mai nouă. Costul este de 629 de euro pentru o plată unică sau 18,90 euro lunar.

În cazul anulării abonamentului, puterea vehiculului revine la 150 kW. În schimb, dacă se optează pentru plata unică, upgrade-ul la 170 kW rămâne asociat vehiculului, astfel încât puterea de propulsie se menține și în cazul revânzării.

Prețurile rămân neschimbate în Germania

Prețurile de listă din Germania rămân neschimbate: cu bonusul de mediu oferit de VW, ID.3 Pro cu bateria de 59 kWh pornește de la 32.925 euro, iar ID.3 Pro S de 170 kW cu bateria de 77 kWh costă 40.525 euro. Astfel, modelul Pro rămâne considerabil mai accesibil, chiar și cu upgrade-ul de performanță achiziționat separat. Autonomia standard de 434 km, conform ciclului WLTP, nu se modifică, iar viteza maximă rămâne de 160 km/h.

Singura diferență notabilă ar putea fi timpul de accelerare: modelul Pro ar putea ajunge mai aproape de performanța modelului Pro S, reducând timpul de la 0 la 100 km/h de la 7,6 secunde la o valoare apropiată de 7,1 secunde.

În plus, upgrade-ul de performanță nu afectează înmatricularea: potrivit VW, certificatul de înmatriculare include deja specificația pentru performanța maximă posibilă, astfel că nu este nevoie de nicio modificare sau reînmatriculare.

Ce alte opțiuni pot fi adăugate ulterior unui ID.3

„Îmbunătățirea performanței” nu este singura funcție ce poate fi adăugată ulterior unui ID.3 (sau altor modele ID.). În funcție de versiune, navigația poate fi activată de la 23 de euro pe lună, controlul fazei lungi „Light Assist” de la 4,50 euro pe lună, iar controlul adaptiv al vitezei de croazieră ACC costă 9,50 euro pe lună, doar pentru a oferi câteva exemple.

Totodată, aceste funcții pot fi activate nelimitat printr-o plată unică, chiar dacă vehiculul nu a fost comandat inițial cu ele – o opțiune atractivă pentru piața emergentă a mașinilor second-hand, de exemplu dacă al doilea proprietar dorește să activeze ACC sau iluminarea ambientală (1,50 euro pe lună sau 59 euro o singură dată), chiar dacă primul proprietar nu le-a comandat. Rămâne de văzut dacă o creștere de 20 kW va fi considerată, de asemenea, o opțiune viabilă.

Oferta a stârnit reacții puternice pe rețelele de socializare

Când Volkswagen a lansat noua sa ofertă la sfârșitul săptămânii, inițial destinată clienților din Marea Britanie, reacția pe rețelele sociale a fost imediată și intensă. Campanii similare, care permit deblocarea retroactivă a opțiunilor instalate pe vehicule prin intermediul unui abonament, au stârnit anterior numeroase discuții și la alți producători.

De exemplu, în cazul BMW, a fost vorba despre încălzirea scaunelor, la Mercedes despre unghiul maxim de virare al direcției punții spate, iar în SUA, despre performanța modelelor EQE și EQE SUV. Tesla oferă, de asemenea, posibilitatea activării retroactive a unor funcții pentru care vehiculul are deja hardware-ul necesar, de la asistentul de conducere „Full Self Driving” până la upgrade-uri de performanță.