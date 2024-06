Continua ancheta de proportii in cazul Statului Paralel. Potrivit surselor Realitatea PLUS, astazi sau maine, la sediul DNA ar urma sa ajunga un alt om de afaceri pentru a depune un denunt.

Pana acum, 4 denunturi au fost depuse si au avut loc mai multe audieri. Iata ca in urmatoarele zile, la sediul DNA ar trebui sa ajunga si partenerul de afaceri al lui Florian Coldea, Dumitru Cocoru. Potrivit surselor citate, procurorii anticoruptie au ajuns pe urmele acestuia dupa ce, in timpul audierilor-maraton, Florian Coldea l-ar fi turnat atat pe el, cat si pe Dumitru Dumbrava.

Banii au inceput sa vina dupa ce Coldea si-a deschis aceasta firma de consultanta alaturi de Dumitru Cocoru. Doar in ultimii 3 ani, in calitate de patroni, cei doi au reusit sa obtina un profit de peste 13 milioane de lei.

In plus, Dumitru Cocoru si-a mai deschis o firma de consultanta in anul 2017. Ultimele date arata ca acesta, in anul 2023, a avut o cifra de afaceri de peste 400 de mii de lei, in conditiile in care nu avea niciun angajat.