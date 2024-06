Reporter: Sa ne asteptam si la alti politicieni care sa vina si sa spuna in fata oamenilor legii ca dvs si cu Coldea ati cerut 750 de mii de euro? Vedem ca a fost aceasta suma si la primarul din Rovinari, si la dl. Hideg.

Dumitru Dumbrava: Daca sunt astfel de oameni, sa mearga la DNA. Sau DNA-ul sa...

Reporter: Sa ne asteptam sa mai apara?

Dumitru Dumbrava: De unde sa stiu care e mersul anchetei.

Reporter: Ati mai fost chemat la DNA sa mai dati cu subsemnatul?

Dumitru Dumbrava: Asta este o intrebare din dosar si nu pot sa spun. Sunt convins ca veti afla inaintea mea cand voi fi chemat la DNA si atunci veti fi acolo.

Reporter: Ce legatura aveti cu primarul din Rovinari?

Dumitru Dumbrava: Stiti dvs, datele din dosar au ajuns in presa, si pana la proba contratrie, ce s-a scurs pana acum din dosar are valoare de adevar absolut.

Reporter: Era un contract intre dvs si dl Robert Filip, care a fost ulterior reziliat...

Dumitru Dumbrava: Ma intrebati sa dau date din dosar si am zis ca nu am cum sa va dau date din dosar. (...) Vi se pare ca eu pozez in victima? Nu sunt o victima.

Culisele Statului Paralel. INTERVIU cu Ion Alexandru, omul de afaceri chinez implicat în dosarul generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă