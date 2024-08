"Nu știam că una dintre studentele noastre a fost înfometată în timpl parcticii și ca a avut nevoie de asistenta medicala si alte chestiuni de genul asta pe care domnul procuror mi le-a descris in momentul in care am avut discutia. Sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le cunosteam despre modul in care se desfasura practica.

Este singurul stagiu de paractică pe care il aveam la facultate, la care nu găsim in momentul de fata rapoarte.

Domul Bulai a fost seful de la Departamentului de Sociologie și rapoartele, teoretic, ar fi trebuit să fie arhivate la Departamentuld e Sociologie si asta este ceea ce cercetam in momentul de fata.

A făcut parte dintr-un experiment. E adevarat ca a fost cu acordul studentului, dar nu cred ca vreodata vreun student isi dorește să leșine din cauza soarelui și a foametei.

Ele trebuiau să fie arhivate la Departamentul de Sociologie și la Departamentul de Stințe Politice. Sigur ca pot sa imi fac un repros ca nu am verificat acest lucru. Noi plecam de la prezumtia de buna-credinta, si anume ca ele sunt arhivate", a declarat Cristian Parvulescu, decanul SNSPA.