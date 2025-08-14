Noaptea în care se deschid cerurile, înainte de Adormirea Maicii Domnului. Ce să faci pentru a-ți îndeplini dorințele

Adormirea Maicii Domnului este prăznuită în fiecare an pe 15 august, iar această sărbătoare este una dintre cele mai importante din an. Cunoscută și ca Sfânta Maria Mare, este o sărbătoare care marchează trecerea de la var la toamnă.

Totodată, este și Ziua Marinei, deoarece Maica Domnului este ocrotitoarea marinarilor. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, iar postul Adormirii Maicii Domnului este între 1 – 14 august.

Există mai multe tradiții și obiceiuri pe care credincioșii le respectă, cum ar fi pomenirea celor trecuți în neființă. De asemenea, fiind o sărbătoare cu cruce roșie, nu se muncește, nu se spală, nu se coase și nu se fac alte treburi casnice.

Potrivit tradiției populare, în noaptea de 14 spre 15 august, se deschid cerurile, iar Maica Domnului coboară pe pământ pentru a îndeplini dorințele “bune” ale românilor.

Tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 15 august 2025, de Sfânta Maria

