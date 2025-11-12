Este vorba despre o dublă măsură în cazul apropiaților președintelui, cât și al premierului, cu privire la libertatea de exprimare. Mai mult decât atât, președintele Nicușor Dan se implică direct în justiție, un domeniu independent și asupra căruia nu are atribuții în acest sens.

Blocarea anchetei Oanei Gheorghiu, vicepremierul din cadrul guvernului condus de Ilie Bolojan, a provocat un război asupra sistemului judiciar, după ce aceasta a făcut în spațiul public mai multe declarații cu privire la pensiile speciale. În acest sens, Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală pentru incitare la violență, cât și la ură.

Este important de precizat faptul că Nicușor Dan a blocat ancheta penală, refuzând să semneze. În cadrul comunicatului transmis de CSM se arată: „A încălcat independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist”, astfel blocându-se această anchetă penală asupra vicepremierului Oana Gheorghiu.

În ceea ce privește dosarele în care este implicat liderul suveranist Călin Georgescu, avem de-a face cu o dublă măsură. având în vedere că procurorii de la Parchetul General au deschis mai multe dosare penale chiar pentru declarațiile acestuia în spațiul public.