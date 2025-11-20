Nicușor Dan pare să fi descoperit secretul succesului în politica europeană: nu e vorba de discursuri lungi sau de strategii complicate, ci de… un ghiozdănel. Dacă până nu demult era surprins cu un carnețel în mână, acum edilul Capitalei nu se mai desparte de micuța lui geantă, pe care o poartă cu o consecvență demnă de manual.

La Bruxelles, în mijlocul liderilor europeni, Nicușor Dan a apărut cu ghiozdănelul în spate, ca un elev silitor la prima zi de școală. Când protocolul nu-i permite să-l poarte, bodyguarzii devin „suplinitori” și îl cară cu grijă, ca pe un obiect de stat. Iar la masa discuțiilor, ghiozdănelul își găsește locul regulamentar lângă birou, ca un accesoriu oficial.

Nicușor Dan: „Operațiunea de readucere în țară a lui Horațiu Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără”