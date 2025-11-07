Specialiștii din infrastructură susțin demersul președintelui Nicușor Dan de a contesta la CCR Ordonanța de Urgență privind autorizarea construcțiilor de metrou. Ei avertizează că OUG-ul, emis de Guvernul Ciolacu-Grindeanu, ar putea submina controlul calității și legalitatea procedurilor.

Ionuț Ciurea, Director Executiv Pro Infrastructura, a criticat dur modalitatea de adoptare a actului normativ: „Nu pot să dau un OUG așa de capul meu pe absolut orice.” Ciurea a subliniat că lucrările la metrou se fac în baza unui proiect clar, iar orice "scăpare de birocrație" riscă să devină o problemă majoră. „E o problemă dacă ajungem, prin noul proces, să eludăm anumite criterii de calitate şi control,” a avertizat el.

Pe de altă parte, deși Ștefan Roseanu, fost președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, recunoaște intenția Ministerului Transporturilor de a scurta procesul de autorizare și intabulare – o „chestie bună” pentru finalizarea șantierelor – el consideră că „argumentele venite din partea administrației prezidențiale sunt solide.” Roseanu a explicat că procedura prin care s-a reglementat speța nu respectă un cadru legal bazat pe legi organice, fiind necesare modificări tot prin acte normative de același rang.

Fostul șef ARF a admis importanța măsurii de grăbire, dar a atras atenția asupra faptului că „Am rămas prea mult în urmă” cu optimizarea procedurilor, iar pe textul OUG „nu e clar dacă se fac preluările de proprietate la finalul șantierelor.” Până la o decizie de anulare a CCR, Ordonanța rămâne în vigoare și produce efecte.