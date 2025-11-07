Nicușor Dan mută „Ordonanța Metrorex” la CCR. Experți din infrastructură susțin că Guvernul a greșit procedura

Foto/Arhivă
Foto/Arhivă

Conflictul pe OUG Metrorex se mută la Curtea Constituțională. Nicușor Dan a sesizat CCR împotriva legii care simplifică autorizarea și intabularea construcțiilor Metrorex. Acțiunea președintelui țării este susținută de specialiști, care consideră neconstituțională Ordonanța emisă de Guvernul condus de Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu.

Specialiștii din infrastructură susțin demersul președintelui Nicușor Dan de a contesta la CCR Ordonanța de Urgență privind autorizarea construcțiilor de metrou. Ei avertizează că OUG-ul, emis de Guvernul Ciolacu-Grindeanu, ar putea submina controlul calității și legalitatea procedurilor.

Ionuț Ciurea, Director Executiv Pro Infrastructura, a criticat dur modalitatea de adoptare a actului normativ: „Nu pot să dau un OUG așa de capul meu pe absolut orice.” Ciurea a subliniat că lucrările la metrou se fac în baza unui proiect clar, iar orice "scăpare de birocrație" riscă să devină o problemă majoră. „E o problemă dacă ajungem, prin noul proces, să eludăm anumite criterii de calitate şi control,” a avertizat el.

Pe de altă parte, deși Ștefan Roseanu, fost președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, recunoaște intenția Ministerului Transporturilor de a scurta procesul de autorizare și intabulare – o „chestie bună” pentru finalizarea șantierelor – el consideră că „argumentele venite din partea administrației prezidențiale sunt solide.” Roseanu a explicat că procedura prin care s-a reglementat speța nu respectă un cadru legal bazat pe legi organice, fiind necesare modificări tot prin acte normative de același rang.

Fostul șef ARF a admis importanța măsurii de grăbire, dar a atras atenția asupra faptului că „Am rămas prea mult în urmă” cu optimizarea procedurilor, iar pe textul OUG „nu e clar dacă se fac preluările de proprietate la finalul șantierelor.” Până la o decizie de anulare a CCR, Ordonanța rămâne în vigoare și produce efecte.