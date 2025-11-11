Președintele României, Nicușor Dan, a sesizat marți, 11 noiembrie 2025, Curtea Constituțională (CCR) în legătură cu Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 19/2006 privind utilizarea și controlul activităților de pe plaja Mării Negre. Șeful statului solicită judecătorilor constituționali să verifice dacă noua lege este conformă cu prevederile fundamentale ale Constituției.

Președintele Nicușor Dan consideră că noul act normativ privind utilizarea plajelor Mării Negre încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos al cetățenilor. Șeful statului susține în sesizarea trimisă CCR că legea contravine directivelor europene în materie.

Legea atacată de Nicușor Dan la Curtea Constituțională prevede ca statul – titular al dreptului de proprietate asupra plajelor Mării Negre – să atribuie în folosință gratuită autorităților administrației publice locale o cotă de până la 20% din suprafața plajelor utilizate turistic.

Care este argumentul Constituțional

Președintele subliniază că această soluție legislativă încalcă Articolul 136, al. 4 din Constituție, deoarece autoritățile administrației publice locale nu au capacitatea de a primi bunuri din domeniul public al statului în folosință gratuită.

Motivul este că aceste entități nu reprezintă instituții de utilitate publică – o condiție esențială pentru a beneficia de un astfel de transfer, conform prevederilor constituționale.