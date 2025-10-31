La șase luni de la preluarea funcției de președinte al României, Nicușor Dan, încă se confruntă cu dificultăți în respectarea protocolului la evenimente oficiale. În mai multe imagini și materiale video de la ceremonii, liderul de la Cotroceni este surprins oprindu-se în mijlocul drumului sau căutând indicații despre ce trebuie să facă.

Stângăciile protocolare au devenit vizibile la evenimente majore, unde președintele a părut uneori confuz privind pașii de urmat. În unele cadre, acesta se oprește complet, așteptând să fie ghidat de consilieri sau personalul responsabil de protocol, în timp ce ceilalți participanți continuă evenimentul.

Nu doar la Palatul Cotroceni au fost observate momente de confuzie. În diverse locații oficiale, Nicușor Dan a fost surprins neștiind cum să se poziționeze, ce gesturi să facă sau când să se miște, situații care au atras atenția presei și a participanților.

Președintele Nicușor Dan a fost la Clubul Colectiv, pentru a comemora zece ani de la tragedia care a îndoliat România

Gafa cu ocazia Zilei Armatei

Președintele României, Nicușor Dan, a arătat la un eveniment recent că încă are nevoie de asistență pentru respectarea procedurilor oficiale. În cadrul ceremoniei dedicate Zilei Armatei, liderul statului urma să depună o coroană de flori, însă imaginile surprinse au arătat că se grăbea să sară peste protocol.

Înainte ca momentul să fie anunțat oficial, Nicușor Dan a ieșit din rând și s-a pregătit să depună coroana de flori. Sefa protocolului i-a făcut un semn discret pentru a aștepta instrucțiunile, ceea ce a fost respectat ulterior, iar președintele a pornit spre locul de depunere numai după anunțul oficial.

Rolul protocolului în evenimentele oficiale

Ceremoniile publice au reguli stricte, iar fiecare mișcare trebuie sincronizată cu prezentarea oficială a momentului. Asistența oferită de șefa protocolului a fost esențială pentru a evita orice neconcordanță și pentru ca ceremonia să se desfășoare conform planului.

Deși ocupă funcția de aproape șase luni, Nicușor Dan se află încă în proces de acomodare cu responsabilitățile formale ale președinției și cu rigorile protocolului oficial. Incidentul de la Ziua Armatei arată că sprijinul specialiștilor în protocol este încă necesar pentru ca toate acțiunile să se desfășoare în mod corect și fără întreruperi.

