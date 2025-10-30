În cadrul unui interviu, Nicușor Dan a fost întrebat dacă atunci când și-a anunțat candidatura la Cotroceni și a spus că va fi mai bine cu el ca președinte al României, se gândea că primar al Capitalei va fi Daniel Băluță sau Anca Alexandrescu.

”Da, mai sunt niște candidați, dar, în fine, e democrație, bucureștenii vor alege, sunt sigur că o să fie niște alegeri corecte și bucureștenii vor fi cei care vor decide”, a răspuns Nicușor Dan, după câteva secunde de tăcere în care a fost vizibil surprins.

Anca Alexandrescu a anunțat, marți seară, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, că va intra în cursa pentru Primăria Capitalei.

”Cei care mă cunosc de foarte multă vreme, știu exact cum sunt...nemiloasă. Acolo unde mi-am făcut de fiecare dată datoria. În viața privată, și dincolo de imaginea publică...îmi știu sufletul. Cred că sunt tot mai mulți care știu că sunt un om corect, onest. Așa că astăzi am decis să fac un anunț.

Așa mi se pare corect față de voi, cei care în număr mare mi-ați fost alături în ultimul an, față de invitații mei, față de colegii mei, față de familia mea, dar și față de cei care în fiecare zi mă atacă, mă jignesc și mă fac în toate felurile.

Astăzi am luat decizia să îmi depun candidatura la Primăria București”, a declarat Anca Alexandrescu, în direct la Realitatea PLUS.