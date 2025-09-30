Președintele Nicușor Dan a ajuns marți dimienașp la Timișoara, unde are loc evenimentul inetrnațional „Timișoara Cities Summit”, dedicat extinderii Uniunii Europene și rolului orașelor în dezvoltarea durabilă și cooperarea regională. La summitul participă primari, ambasadori, oficiali europeni, politicieni și analiști din peste 15 țări europene — atât membre UE, cât și candidate.

În fața acestei audiențe, șeful statului a susținut un discurs improvizat, greu de ințeles pe alocuri.

"Există o solidaritate între primari pe care am simțit-o când am exercitat perioada de mandat ca primar. Este... învățăm, furăm unii de la alții... cum să... furam unii de la alții cum să rezolvăm diverse probleme (râde - n.r.) care îi preocupă pe cetățeni. E foarte util ca primarii să învețe unii de la alții", a afirmat Nicușor Dan.

Ulterior, șeful statului a avut o serie de ezitări și părea să-și găsească greu cuvintele când a încercat să explice de ce unii edili nu sunt suficient de competitivi.

Anca Alexandrescu: "Este dezorientat și nu-și cunoaște atribuțiile. Pălăria e mult prea mare pentru el"

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a comentat în termeni duri seria gafelor interminabile făcute de președintele Nicușor Dan, pornind de la cea mai recentă dintre acestea, din timpul protocolului eșuat de ceremonia militară din Timișoara.

"Este exact imaginea mandatului de 5 luni de zile a lui Nicușor Dan: dezorientat, nu știe încotro să o apuce, nu știe ce trebuie să facă, nu cunoaște care sunt atribuțiile președintelui, și le depășește de cele mai multe ori", a afirmat Anca Alexandrescu.

Mai mult, jurnalista susține că Nicușor Dan s-a îndepărtat de promisiunile din campania electorală și, departe de imaginea de „președinte anti-sistem și independent”, este „total dependent de puteri din afara țării”, purtând „o pălărie mult prea mare” pentru el.