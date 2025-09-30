"Știi ce reprezintă imaginile acestea? Exact imaginea mandatului lui Nicușor Dan de 5 luni de zile. Este definiția perfectă a mandatului lui Nicușor Dan: fix așa. Așa cum s-a comportat în acest moment, după atâtea luni de zile în care a avut nenumărate ieșiri, în care a trebuit să dea onorul. E o chestie de principiu.

Sunt convinsă că dna Delia, care este șefa Protocolului, l-a învățat, i-a explicat de 1000 de ori. Pe om nu îl interesează. L-am văzut astăzi plimbându-se cu Fritz pe străzile din Timișoara - omul râde continuu. Deci, el trăiește într-o altă lume. El e fericit. Am înțeles că trăiește din fericirea victoriei din Republica Moldova. Încă odată spun ce am spus și aseară: de România când se ocupă acești oameni?

L-au lăsat pe Bolojan să se ocupe de români și de România, să-i îngenuncheze, să-i sărăcească, să distrugă tot ce înseamnă capital românesc. Ies întreprinzătorii români, care au venit din Diasporă, care au făcut investiții, oameni care muncesc, care își văd puse în pericol investițiile și micile afaceri pe acre le au - sunt disperați - iar Nicușor Dan nu știe pe ce lume trăiește, în ce lume se află.

Uitați-vă la el! Este exact imaginea mandatului de 5 luni de zile a lui Nicușor Dan: dezorientat, nu știe încotro să o apuce, nu știe ce trebuie să facă, nu cunoaște care sunt atribuțiile președintelui, și le depășește de cele mai multe ori - asta este dezastrul pe care l-au votat. Inclusiv alegătorii lui sunt nemulțumiți de ceea ce face și de cum prestează. Nu are nicio legătură cu ceea ce a promis în campanie electorală; nu are nicio legătură cu președintele anti sistem - așa cum s-a promovat, președintele independent. Este total dependent, dar din păcate nu de români și de România ci de puteri din afara țării. E foarte clar că pălăria este mult prea mare pentru Nicușor Dan", a declarat Anca Alexandrescu.

Jurnalista a subliniat că în situația geopolitică complicată în care ne aflăm să un astfel de președinte care nu cunoaște regulile de protocol și nu le poate nici învăța este "de plâns".

"În acest moment în care întreaga scenă politică din întreaga lume se reașează, se rescrie, avem un astfel de președinte care nu cunoaște nici măcar regulile de protocol, nu le poate învăța. El nu știe în ce birou stă. Despre ce vorbim? Este ceva îngrozitor E de râs, dar, mai degrabă, din punctul meu de vedere, e de plâns", a atras atenția moderatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Avertisment dur: "Ne va costa foarte scump atât alegerea lui Nicușor Dan și numirea lui Ilie Bolojan la Guvern"

"Faceți o comparație între discursul lui Călin Georgescu, ce spune, cum înțelege ceea ce se întâmplă, ce viziune a avut - că tot ceea ce a spus în ultimul an de zile Călin Georgescu s-a întâmplat în plan extern - și ceea ce face Nicușor Dan, care habar nu are pe ce lume trăiește. El încontinuu râde, se joacă face glumițe, are astfel de gafe îngrozitoare. Puteam să înțeleg asta în prima lună, dar după 5 luni de zile de mandat? Este groaznic. Este ceva cumplit. Cu atât mai mult se vede diferența de anvergură, de nivel, de cunoștințe între el și Călin Georgescu. Ce am fi putut să avem și ce avem, din păcate, astăzi. Ne va costa foarte scump atât alegerea lui Nicușor Dan, cât și numirea lui Ilie Bolojan la Guvern. Din păcate suntem în pragul distrugerii a tot ceea ce a mai rămas", a atras atenția jurnalista.