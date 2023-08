Șefa Institutului Regional de Oncologie Iași și-a angajat o parte a familiei chiar în instituția pe care o conduce. Pe statele de plată ale IRO sunt atât nora, cât și socrul acesteia, relatează ReporterIS. Mirela Grosu conduce IRO Iași încă de la înființare, din 2012.

Bani fără număr din fonduri publice pentru noră, de la soacră - Nepotismul pe bani grei de la IRO Iași

Alexandra Grosu, de 36 de ani, a fost angajată la Institutul Oncologic din Iași în anul 2021 în funcția de specialist în relații publice, amintește ReporterIS.

Mirela Grosu a inclus-o pe nora sa într-un proiect cu finanțare europeană cu un salariu brut de 17.168 de lei, după ce Alexandra Grosu avea un venit la IRO de 2.400 de lei, plus un spor de 15%. La un an după ce-a obținut o creștere de patru ori a salariului, nora directoarei IRO a născut și are și o indemnizație lunară de 8.500 de lei/lună, potrivit jurnaliștilor ieșeni.

Aceasta a câștigat în primele luni la spitalul condus de soacra sa în jur de 2.500 de lei. Asta până când a fost inclusă într-un proiect finanțat din fonduri europene. Astfel, Alexandra Grosu a ajuns să primească apoi peste două mii de euro lunar, potrivit presei locale, relatează Realitatea PLUS.

În primăvara acestui an, Alexandra Grosu a născut, astfel că acum se află în concediu de creștere a copilului, unde primește datorită salariului de la Institut indemnizația maximă permisă de lege: 8.500 de lei.

Managerul Institutului Oncologic Iași a declarat pentru presa locală că încadrarea nurorii sale în proiect s-a realizat prin procedura de recrutare care a fost stabilită de ministerul Sănătății.

Mai mult, Mirela Grosu spune că procedura de angajare a avut loc în mod transparent, iar un anunț a fost publicat pe pagina de internet a spitalului, potrivit Realitatea PLUS.

Salarii de 4 ori mai mici decât al norei managerului IRO Iași - Câți bani iau asistentele medicale în fiecare lună

Salariul uriaș cu care a fost angajată acum doi ani Alexandra Grosu este privit cu jind de medicii din spital. Asistentele câștigă lunar doar un sfert din suma pe care o încasează nora directorului institutului.

„În Ambulatoriu, adică acolo unde se muncește la foc automat, sunt asistente care, cu tot cu spor, nu ridică mai mult de 3.500 de lei pe lună. Cele de la «Internări de zi» urcă spre 4.500 lei net lunar, iar cele de la screening 5.000 lei/net/lună”, a spus o sursă din interiorul unității medicale, potrivit ReporterIS.