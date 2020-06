Nelu Tătaru: Suntem într-o transmitere comunitară de COVID-19, accentuată de relaxări. Avem nevoie de prelungirea stării de alertă

Ministrul Sănătății a explicat că, în ultima zi (duminică - n.red.), s-au făcut mai puține teste pentru că sunt mai puține solicitări la Primiri-Urgențe și la secțiile de Boli infecțioase, dupa cum sunt și mai puține recoltari la nivelul DSP.

„Dar 166 de cazuri din în jur de 3000 de teste totusi reprezinta ceva. În ultima săptămână am avut 5 zile de crestere consecutiva. Am plecat de la 196 de cazuri, la 237, la 222, 275, 320 de cazuri. Ele dau masura ultimelor relaxari, de pe 15 (mai - n.red.) si de pe 1 (iunie - n.red.), dar si masura celor doua weekenduri mai prelungite. S-au făcut numeroase relaxari la numeroase activitati, dar s-au dat si masuri de punere in aplicare, norme, care, în unele cazuri, au fost respectate, uneori nu au fost respectate.

Sunt cresteri pe care le gestionam in acest moment. Monitorizam toate cazurile, și cazurile din Terapie intensiva, avem in jur de 170 de cazuri in Terapie intensiva, si gestionam si prezenta pacientilor cu simptome respiratiorii sau asociate la Primiri-Urgente.

Recomand in continuare precauție și respectarea măsurilor și normelor”, a mai spus Nelu Tătaru.

Tătaru: Avem creștere de cazuri de coronavirus, dar este progresivă, nu exponențială. Efectul transmiterii comunitare, după acest weekend

„Suntem intr-un moment in care avem un numar crescut de cazuri, dar este o crestere progresizva, nu este o crestere exponențială. Putem gestiona atat timp cât se respecta aceste precauții.

Suntem intr-o transmiterea comunitara, care s-a accentuat in ultima perioada cu relaxările. Tot ce inseamna adunari populationale, la mare, la munte, cluburi, vin persoane din diferite focare mai mici sau mai mari. Ele pot accentua aceasta transmitere, iar efectul il vedem dupa acest weekend. Ultima săptămână a fost cea mai concludentă”, a atras atenția ministrul Sănătății

Tătaru: Avem nevoie de prelungirea stării de alertă

Nelu Tătaru a mai explicat, la Realitatea PLUS, de ce este nevoie de preungirea stării de alertă pentru ca MS și Guvernul să aibă „niste pârghii ca sa putem gestiona eventualele derapaje prin nerespectarea unor reguli si cresterea numarului cazurilor noi. Se termină o stare de alertă, mâine fiind ultima zi , Guvernul solicită prelungirea stării de alertă, ramane in apanajul parlamentului să genereze această stare de alertă.

Trebuie gestionată situația, ca vrem, ca nu vrem, suntem in alerta epidemiologica, o alerta de risc epidemic, chiar daca nu este decretata sau declarată.

Avem un număr de cazuri noi, avem inca focare in desfasurare, avem centrele de batrani care continua sa ramana focare care se asaneaza destul de greu, avem personalul care ingrijeste, care la reluarea activitatii s-a vazut ca sunt multi infectati si s-a recomandat neinceperea lucrului.

O stare exceptională e starea de alerta si mizam ca parlamentul sa ia această decizie. O altă stare instituțională poate fi o stare de risc epidemic, care este in acest moment, dar starea de alerta e cea care poate gestiona si care poate poate da parghiile sa intervenim la un moment dat”.