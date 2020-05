Nelu Tătaru: Epidemia nu s-a încheiat. Poporul român are nevoie de sănătate, nu de o dispută politică

„Suntem intr-un moment in care consider ca politicul nu trebuie sa ia locul profesiei, in care sanatatea poporului roman trebuie sa primeze, și orice sugestie care intereseaza sanatatea poporului roman este binevenita.

Suntem intr-un moment in care nu a trecut perioada grea.

Suntem intr-un moment în care, chiar daca factorul politic a reinviat, sa ne mentinem intr-o relatie strict medicala, pentru că poporul roman are nevoie de sanatate, nu de o disputa politica”, a declarat, luni, Nelu Tătaru la ieșirea din Camera Deputaților.

Ministrul Sănătății a fost chemat să prezinte măsurile luate în lupta împotriva coronavirusului, luni, în plenul Camerei Deputaților, invitat la inițiativa USR la „Ora Guvernului”

Nelu Tătaru a avertizat că epidemia nu s-a încheiat.

„Dacă astăzi suntem un pic mai relaxați, este pentru că este un pic mai bine, dar nu este foarte bine. Va fi o perioadă lungă până când vom avea viața de dinainte de COVID”, a adăugat ministrul în Parlament.

Acesta a precizat că România are 74 de cazuri de coronavirus la suta de mii de locuitori și o fatalitate de 6% și că suntem în faza de platou a epidemiei.

Veți avea un răspuns în discuții față în față sau în scris”, a mai spus Tătaru.

Ministrul Sănătății a amintit de efortul cadrelor medicale din ultimele sase saptamani:

„Într-o lună și 2 săptămâni n-am precupețit niciun efort pentru a face ce e bine pentru corpul medical și populație. Dacă în urmă cu 6 săptămâni aveam un corp medical fragilizat, acum avem un corp medical în prima linie. Astăzi mă mândresc cu ei. Chiar dacă uneori au fost huliți, astăzi fac ce trebuie. (...) Un sistem medical care suferă de 30 de ani, care de două luni e în pandemie, nu poți să îi ceri imposibilul”.

