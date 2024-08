Murele, fructele anti-riduri

Murele au antocianine care ajuta la stoparea ridurilor prin stimularea productiei de elastina si colagen. Sucul de mure actioneaza ca un agent imbunatatire super delicios si usor de preparat. In Europa, acest suc este folosit pentru a trata infectiile bucale si oculare, iar triburile autohtone il foloseau pentru a sustine digestia optima.

Murele contin o cantitate mare de antioxidanti, care sunt excelente pentru oase si intestin si protejeaza, de asemenea, pielea. Extractul de mure ajuta la eliminarea daunelor UVB prin activitatea antioxidanta care protejeaza cheratinocitele, adica aproximativ 90% din celulele pielii. Fiind o sursa excelenta de vitamina C, este cunoscuta sub numele de vitamina de frumusete. Este o vitamina cruciala care joaca un rol vital in productia de colagen si mentine pielea supla si tanara.

Siropul sau sucul proaspat de mure sunt o sursa excelenta de antioxidanti, concentrati puternic in antocianine ce ajuta la combaterea radicalilor liberi sau a toxinelor care duc la cancer si la alte boli. Acesti antioxidanti cunoscuti ca acid elagic au un rol vital in prevenirea cancerului de col uterin, pulmonar si de san prin interzicerea dezvoltarii celulelor canceroase inainte de a deveni maligne.

Murele contin un nivel ridicat de substante fitochimice, care luptă cu bacteriile si virusurile care ar putea provoca diverse boli. Siropul de mure intinereste muschii obositi si, de asemenea, grabeste procesul de regenerare a tesuturilor deteriorate.

